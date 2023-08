Luego de 10 años fuera del teatro musical, cinco años sin participar en una obra y 10 meses alejado de la televisión, llegó el momento de que el presentador y actor Nelson Del Valle se reencuentre con su público a través de su actuación en la pieza “Mameyes 3:30″.

La producción, basada en la tragedia ocurrida en Ponce durante la madrugada del lunes, 7 de octubre de 1985, subirá a escena el 2 y 3 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

A pesar de que el infortunio que dio pie a la presentación artística dejó más de 130 muertos y sobre 300 víctimas, el artista, que reúne más de 75,000 seguidores en Instagram, abrazó el proyecto con entusiasmo, alegría y agradecimiento. Más allá de sumar otro título a su lista de interpretaciones, el animador dijo a El Nuevo Día que la historia escrita por el padre Orlando Lugo Pérez lo regresó a una de sus grandes pasiones.

“Ha sido un reencuentro con grandes compañeros, actores, bailarines y directores de producción que admiro y quiero muchísimo, y que no veía desde hace un tiempo. Como quien dice, estoy ‘botando el moho’”, expresó Del Valle.

Darle vida a “Joselito”, agregó el apasionado del mar y del mundo “fitness”, forma parte del crecimiento profesional que encamina. Asimismo, le permite continuar desarrollándose en otras disciplinas que disfruta como la actuación, el canto y el baile.

Desde que incursionó en las tablas hace más de 20 años, el multifacético de 42 años ha contado con grandes e importantes mentores que han marcado su carrera en las artes escénicas, según comentó. Una de ellas, reconoció, es la cantante y compositora Aida Encarnación, quien, además de pertenecer al elenco de “Mameyes 3:30″ también funge como “vocal coach”.

“He tenido la bendición, he tenido la dicha de contar con ‘coaches’, con maestros de canto, con grandes coreógrafos en los distintos musicales que yo he trabajado, que no solo han sido ‘coaches’, sino que han sido buenos maestros para aprender técnicas de canto, técnicas de actuación, y como he hecho varios musicales, y cada musical ha tenido distintos géneros, pues he tenido que bailar salsa, hip-hop, rap, merengue, chachachá... Toda esa experiencia ha sido muy buena para mí”, detalló.

Su recuerdo de lo ocurrido con la montaña en el sector La Cantera, en Ponce, a las 3:30 a.m., es “vago”. Por eso, desde que el papel de “Joselito” llegó a sus manos, el comunicador no ha parado en la búsqueda de información que lo ubique en tiempo y espacio.

En el proceso de preparación para convertirse en el líder de la ganga “Las avispas”, un personaje de la vida real que dominó el ambiente del bajo mundo en Mameyes y otras áreas de Ponce, Del Valle subrayó que la producción tampoco ha escatimado para que el resultado final sea lo más fidedigno posible. Isamel Hernández y Joel Rivera, de Grupo Meyta, productores de la pieza, organizaron un taller para todo el elenco que contó con el testimonio de uno de los rescatistas de la catástrofe.

“Para nosotros fue importante esa conferencia, y muy emotiva también porque él, con un nudo en la garganta, contó lo que sucedió. Yo creo que para nosotros como elenco era importante escuchar el relato de la boca de alguien que lo vivió porque nos permitió enriquecer nuestro trabajo”, expuso.

Con entusiasmo, el ex copresentador de “Día a día” de Telemundo describió la producción como una “grande” y “variada”. El elenco también incluye los nombres de grandes de la industria como Joealis Filippetti, Yezmín Luzzed, Anna Malavé, Sebastián Vázquez, Liza Lugo, Natalí Droz, Jorge Antares, Yadiliz Barbos y los niños Zioel Rivera, Naihomy Rodríguez y Noah Seda.

Elenco de "Mameyes 3:30" (Suministrada)

Un cuerpo de baile dirigido por el coreógrafo Raúl de la Paz, se unirá a los experimentados actores para rendirle honor a Puerto Rico, en especial a las víctimas de Mameyes y sus sobrevivientes. Del Valle reconoció la aportación “impresionante” de las nuevas generaciones a la pieza musical y a las artes escénicas en general.

“Los bailarines están haciendo un trabajo que ni te cuento. Estamos impresionados con el grupo de bailarines jóvenes, para mí, que es la primera vez trabajando con ellos, después de tanto tiempo sin hacer un musical, pues han nacido nuevas generaciones de bailarines y la realidad es que yo estoy impresionado. Yo creo que, si yo estoy tan a gusto con todo lo que está pasando, yo sé que el público quedará prendado”, mencionó.

Los interesados en comprar boletos ya pueden hacerlo a través de la plataforma Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce (787) 620-4444.