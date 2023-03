Desde que anunció su salida del programa vespertino de Telemundo “Día a día”, poco se ha sabido sobre el presentador Nelson Del Valle. Según sus publicaciones en las redes sociales, el también locutor ha aprovechado este período fuera de las cámaras para disfrutar en la playa, viajar y hacer ejercicios.

Esta tarde, cinco meses después de su despedida del Canal 2, Del Valle reapareció en “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión. En sus intervenciones, el comunicador se mostró feliz de volver a conectar con el público.

Según Migdaliz Ortiz, relacionista del Canal 4, el también actor estuvo como “invitado en ‘Pégate al mediodía’ y tuvo muy buena química con el equipo. Participará en programas adicionales”.

Natalia Rivera, de igual manera, se vio entusiasmada por la visita del animador. (Instagram)

Esta tarde, Natalia Rivera, copresentadora del vespertino, publicó una fotografía junto a su colega a través de las historias de su cuenta de Instagram. “Hoy nos acompañó el gran Nelson Del Valle”, escribió la modelo.

El pasado 5 de octubre de 2022, el presentador le dijo adiós a lo que fue su casa por una década, al programa “Día a día”, que transmite por Telemundo.

“Dicen que los cambios son buenos y que son retos que abren las puertas a otras oportunidades. Pero, el mayor reto será no extrañar a mi familia de Día a Día por todo el aprendizaje y el crecimiento durante estos pasados 10 años. Hoy, con un gran agradecimiento, les comparto que, con el propósito de ganar nuevas experiencias laborales, he decidido partir del show que me dio la oportunidad de llevar tanta alegría y sano entretenimiento a los hogares de mi querida Isla, Puerto Rico. ¡Que experiencia tan enriquecedora, acompañado por un grupo único que tocó mi vida y me regaló un aprendizaje invaluable! Ray y Dagmar, fueron mis maestros y queridos compañeros de trabajo. Siempre estaré agradecido por esta escuela tan maravillosa. Fue un honor trabajar con dos grandes pilares de la televisión en Puerto Rico”, indicó al comienzo de su despedida.