Noel y Liam Gallagher podrían reunirse nuevamente como el grupo Oasis

Los músicos y hermanos británicos Noel y Liam Gallagher , fundadores del desaparecido grupo de brit pop Oasis , han avivado la especulación acerca de una hipotética vuelta de esa formación al sugerir que harán un anuncio mañana, martes, 27 de agosto, a las 8:00 a.m. (hora de Reino Unido), según revelaron medios locales.

Los rumores fueron también avivados este domingo cuando Liam dedicó el tema de Oasis ‘Half The World Away’ a su hermano mayor Noel durante su actuación en el festival de música de Reading, Inglaterra, y la canción ‘Cigarettes & Alcohol’ a aquellos que dicen que odian al grupo.

Oasis se formó en 1991 y tras alcanzar la fama con éxitos como ‘Wonderwall’, ‘Don’t Look Back In Anger’ o ‘Stop Crying Your Heart Out’ se convirtió en uno de los grupos más importantes de la historia de la música de este país antes de su disolución en 2009.