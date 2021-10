El encierro por la pandemia del COVID-19 representó enormes pérdidas para la clase artística a nivel mundial, pero para el exintegrante del grupo NG2, Norberto Vélez, la crisis se transformó en oportunidad, pues aprovechó el aislamiento obligatorio para experimentar nuevas rutas.

Así lo expuso el reconocido salsero al participar del segmento el “Café en la Plaza”, una entrevista en vivo con la periodista Mariela Fullana desde la plaza pública Cristóbal Colón en Aguada, como parte del proyecto Somos Puerto Rico, a donde compartió los aspectos más relevantes de su trayectoria y proyectos musicales.

Aunque Norberto no es oriundo de la Ciudad del Descubrimiento, sino que sus raíces permanecen en Hatillo, el vínculo con el pueblo costero aflora cada vez que pisa el lugar, pues aseguró que allí conserva amistades y también representó un taller de trabajo que le permitió conocer la diversidad de establecimientos en el renglón de la belleza y bienestar.

Pero nunca imaginó que el desarrollo del programa “Sesiones desde la loma” que transmite los segundos jueves de mes a través de su propio canal YouTube, representaría un espacio importante que le ha permitido darse a conocer en muchísimos países que jamás soñó.

“Casualmente se cumplen dos años este mes, de que comenzó este proyecto. Fue realmente algo que me dio la inquietud por hacer, simplemente para probarlo. No estaba planificando que yo fuera a continuar haciendo esto, sino dije: ‘Déjame tratar a ver qué sale de este experimento”, recordó.

De esa manera, “lanzo el primer programa donde realmente escojo como escenario una casita que construí detrás de la casa para hacer reuniones familiares. Y realmente, la casita se quedó para eso, es un lugar de encuentro. Si cae un aguacero nos escondíamos allí”.

“Cuando pasó esto dije: ‘Tengo que buscar un lugar’. Pero, casualmente me acuerdo, miro hacia la loma en la parte de arriba y dije: “Este es el lugar perfecto para hacer este programa”, confesó.

Según el artista, su primer programa fue realmente una prueba por lo que llamó a un amigo que canta música romántica, en caso de que el experimento no resultara como deseaba.

“Fíjate que no comienzo con el género de la salsa, sino que comienzo con un amigo Manolo Ramos, que es cantante de música romántica, cantautor de muchos años. Y yo dije: ‘Este va a ser el conejillo de indias para hacer el programa porque me siento en confianza con él’. Hice un grupito pequeño, él en la guitarra, yo en el bajo. Lancé el primer programa, y cuando yo vi el movimiento que tuvo con apenas de doscientos y pico de suscriptores en mi canal, o sea, nadie me veía, más que mami, mi hermana, casi nadie seguía mi canal”, sostuvo.

“Cuando vi el movimiento de la página dije: ‘Esto funciona’. Acto seguido, decido llamar entonces a gente de mi género, y llamo a Gilberto Santa Rosa que es mi próximo invitado. Cuando lanzo el episodio con Gilberto, que es el primero y donde el grupo es más pequeño todavía, ya hoy hemos crecido como una bandita pequeña y veo el resultado junto a Gilberto y ahí dije: Ya no podemos detenerlo, este proyecto hay que seguirlo”, afirmó.

Mientras Norberto confesaba las interioridades del proyecto, un nutrido grupo de aguadeños se mantuvo escuchándolo detenidamente y se quedó tranquilamente a pesar del calor intenso que caracteriza la costa borinqueña.

“Sesiones desde la Loma, hoy, gracias al público, se convirtió en uno de los programas favoritos de pasar el fin de semana, de las noches, la gente se va a los chinchorros y ve el programa en las pantallas. Todos los días recibo tantos y tantos mensajes, no solamente de Puerto Rico sino a nivel internacional, donde la gente ha descubierto este espacio, lo ha hecho suyo, parte de sus noches, de sus tardes y de su alegría, porque en el momento de encierro por la pandemia donde todavía no había la oportunidad de estar como ahora, con restricciones, pero estamos en la calle, la gente tenía ese espacio de libertad viendo Sesiones desde la Loma”, acotó.

Pero el capítulo que llevará grabado en la ruta de su existencia fue la participación del fenecido salsero Tito Rojas, quien sorpresivamente murió un día después de una transmisión de Navidad que quiso regalarle a su pueblo.

“Dios lo tenga en la gloria… Tito Rojas, cuando yo lo invito a estar en mi programa que sus últimas presentaciones fueron conmigo en la Loma, cuando lo invito dijo: “Gallo, gracias por invitarme porque llevo tanto tiempo en casa encerrao’. Estábamos todos encerrados, creo que el único que se mantuvo haciendo cosas fui yo porque era mi espacio y tenía la facilidad. Fue la última presentación musical de Tito Rojas antes de fallecer”, recordó.

“Cuando llamo a Tito, hablo con su hija Jessica, no habíamos logrado cuadrar una fecha exacta hasta que logramos cuadrar una fecha y cuando tengo a Tito allí, decidimos por primera vez de todos los programas, hacer un homenaje en vida. Fíjate cómo la vida nos va llevando, porque no fue una cosa planificada y así lo decía el rundown: Hoy se hace historia, homenaje a Tito Rojas, sin saber nada. Me di cuenta de esto cuando voy a hacer el próximo libreto, es que me doy cuenta de eso”, agregó.

Sin saberlo, su esfuerzo labró una página determinante en lo que sería la despedida del “Gallo de la Salsa”.

“Marcó para mí un momento bien importante de haber tenido la oportunidad de compartir con Tito. Había compartido con él casualmente, de compartir una tarima, en un avión, pero era saludo, cómo estás y un adiós. Pero ese día, cito a Tito Rojas para grabar a las 7:00 y yo llego a las cuatro y pico de la tarde y digo, Tito, ¿qué haces aquí tan temprano? Y dijo: ‘Gallo, a mí me gusta llegar temprano a los sitios y esto tranquilo pal campo y eso me gusta. Ese día tuve la oportunidad de compartir con Tito Rojas”, reveló.

“Se hizo bien cercano a mí ese día, tanto, que él se enamora del proyecto de la Loma que él mismo me pidió hacer un programa de Navidad para regalárselo a su público. Cuando pienso en ese especial de Navidad que sale el 25 y él fallece el 26, me toca tan de cerca porque haberlo tenido en sus últimas dos presentaciones, haber estado con él y en colaboración con él y perderlo así, de esa manera. Yo lo vi bien de salud, estaba gordo y colorao. Me chocó mucho la noticia”, lamentó al agregar que “Tito fue una persona que marcó el mundo entero, era un hombre de pueblo y se dada a querer”.

Asimismo, el artista sostuvo que su proyecto puntualizó un espacio propio a donde se sentía libre en medio del confinamiento por la pandemia.

“Comoquiera, cuando el COVID se puso bastante fuerte, todo el mundo cogió miedo e hice un programa yo solo y tengo un muchacho acompañándome en un cajón y yo con la guitarra para mantener la gente viendo algo y, aun así, la gente fue conforme. Mucha gente decía que estaba aburrida, pero para mí fue la época donde más he trabajado porque cada programa es un reto, la producción la estoy haciendo yo, desde pensar en quién viene, los arreglos, el rundown, preparar el área, todo lo hago yo”, acotó.

Sin pretenderlo, Sesiones desde la Loma se acerca a su segundo aniversario, convirtiéndose en plataforma para honrar el talento puertorriqueño.

Entre los artistas que han pasado por su canal de Youtube, están: Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Víctor Manuelle, Danny Rivera, Domingo Quiñones, Ángel “Cucco Peña”, Carlitos García y el Trío Remembranzas.

“Creo que es momento de resaltar todas estas figuras que tenemos en nuestra tierra. En Puerto Rico hay demasiado talento, exponentes, músicos y a veces los echamos hacia un lado”, destacó al mencionar que “este próximo jueves, 14 de octubre vamos a lanzar el episodio 21″.

De otra parte, reveló que le han hecho acercamientos para revivir su participación en NG2, pero admitió que “todavía no es el momento”.

“Me han hecho acercamientos, pero, va a llegar el momento que cada uno, con sus respectivas carreras consolidadas como solista y llegará el momento de hacerlo. No es un no, sino una pausa en nuestra carrera y cada cual está haciendo sus proyectos por individual. A veces, necesitamos cambios en la vida, diversificar un poco, en este caso yo quería hacer otras cosas. Ahora no tan solo como productor sino como solista”, subrayó.

A preguntas de Mariela Fullana, Norberto aseguró que no le interesa llevar su producto de YouTube a la televisión.

“Me ha servido para que gente de otros rincones del mundo pudieran conocer quién soy yo. Esto comenzó como un hobby, pero vi que esto iba en serio. El 80% de los mensajes que recibo son de Venezuela. Agradezco las puertas que se han abierto con esto. No voy para televisión. Soy muy celoso con nuestro producto y lo tengo que cuidar y las ofertas no son tentadoras”, destacó.

“El pasado mes de abril lancé mi primera producción discográfica… son pocos los que se atreven a hacer producciones completas, es de 13 canciones. Soy un tipo que me gusta cantar de todo, pero el disco es de salsa e incluí boleros. Acabo de grabar el bolero de la próxima producción porque siempre voy a tratar de mantener eso, para que ese género no se pierda. Puerto Rico se ha destacado por el bolero, salsa y el merengue. Pero el bolero es el género romántico de la música que se perdió un poco”, señaló.

Finalmente, reveló que su segunda producción musical como solista saldría al mercado en abril de 2022, mientras continuará viajando para cumplir con varios compromisos artisticos en Nueva York, México y Utah, entre otros.