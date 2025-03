Norberto Vélez se afinca al bolero agarrado de la mano de la salsa en su próximo concierto

“El bolero ha sido un género que ha estado en las épocas de nuestros papás, de nuestros abuelos y de algunos de ustedes, de la mano de la salsa. Creo que es un género que no debe desaparecer nunca. Tampoco vamos a decir ahora que yo soy el que va a rescatar esto, porque eso no es lo que pretendemos, sino seguir con un legado, continuar con esta música que enamoró a tanta gente, que mucha gente bailaba y que hoy día todavía sigue pasando, porque en actividades privadas a veces cantamos un bolero y la gente rápido sale a bailar y a veces hasta nos piden otra”, expresó el artista natural de Hatillo, cuyos inicios estuvieron arraigados a la música típica y la bohemia.

“Una persona que idolatro mucho a la hora de cantar bolero es Cheo Feliciano. De hecho, vamos a cantar una canción de él, fue una de las que grabé, y que cuando la estuve ensayando esta semana, casualmente que terminé de cantarla una de las invitadas del show, Michelle Brava, me dice: ‘te tragaste a Cheo’, por la forma en la que lo canté. O sea, porque me transformo, me voy y me transporto un poco a la persona que lo canta, pero es inconscientemente. Él es uno de mis boleristas favoritos. Está grabado y sale en la próxima producción de boleros”, respondió a pregunta de El Nuevo Día.