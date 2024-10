Norberto Vélez comparte el secreto del éxito de sus “Sesiones desde la loma”

“’Desde la loma’ es una cosa muy orgánica, es algo natural. Aquí no hay mucho planificado, simplemente somos lo que somos nosotros como personas y como músicos todos los días. Así me comunico con los artistas y así me comunico con mis muchachos. Esa forma tan orgánica yo creo que hace que la gente se sienta que forman parte de esto que hacemos. Mi vida ha cambiado demasiado. He crecido en muchos ámbitos. Han sido cinco años que parecen 20″, reconoce.