Nydia Caro hará vibrar a su público en un íntimo concierto en el Tropicoro

“A los artistas les encanta experimentar con cosas nuevas, pero me he dado cuenta de que lo que la gente quiere es escuchar los grandes éxitos. Tú tienes que considerar el tiempo histórico en el que salió el disco” , expresó Caro, quien ha grabado unos 20 álbumes en su carrera. Y es precisamente eso lo que promete ofrecer en su concierto: una selección de temas que han marcado época y han acompañado a sus seguidores a lo largo de los años.

Entre las canciones que formarán parte del repertorio se encuentran clásicos como “Cuéntale”, “Que me perdonen los dos”, “Tú cómo estás”, “No puedo ser”, “El amor entre tú y yo” y, por supuesto, “Hoy canto por cantar”, la canción que cambió su vida para siempre, luego de ganar con dicho tema el Festival OTI de la Canción en 1974.

El concierto del sábado no solo es una oportunidad para disfrutar de la voz incomparable de Nydia Caro, sino también para ser testigo de un concepto más íntimo que la productora Nydia García busca crear en el Club Tropicoro, con capacidad para aproximadamente 300 personas.

View this post on Instagram

Consciente de los desafíos que enfrenta el mundo en la actualidad, la artista busca ofrecer un espectáculo que no solo entretenga, sino que también reconforte y eleve el espíritu de su audiencia. “ Más que de la garganta, este espectáculo es del corazón, porque eso es lo que le pasa a la gente y ellos comparten eso contigo”.

Esta cantante nacida en Nueva York, de padres puertorriqueños, se siente sumamente orgullosa y satisfecha de la carrera que ha llevado a cabo, que incluye la actuación en telenovelas y como presentadora de televisión. Aunque seguirá cantando “hasta que no pueda más”, Caro quisiera ser recordada como “una persona que compartió el corazón de la música con el público. A mí me encanta cantar y me da mucha alegría cuando lo hago. Sin embargo, disfruto mucho más poder darle alegría a ese público. Y eso es lo que buscaré hacer el sábado en la noche”.