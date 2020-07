La cantante Olga Tañón retomó uno de los deportes que practicaba desde pequeña y que dejó al dedicarse a la música. La vocalista volvió esta semana a sumergirse en una piscina para nadar.

Y es que la intérprete antes de incursionar en los escenarios practicaba la natación y ayer compartió con sus seguidores su regreso al agua luego de varias décadas. La artista publicó una foto en su cuenta de Instagram.

“Obvio la foto desde arriba! Natación fue mi deporte desde pequeña. Desde mis cuatro años entré a la piscina olímpica de Levittown. Allí aprendí a nadar, luego en el equipo de Los vikingos me convertí en maestra de natación por muchos años y luego en salvavidas”, escribió la cantante junto a la imagen en traje de baño.

“Por esto me decían que caminaba como nene, con los brazos encorvados y con ese tumbao, siendo este el deporte más completo lo dejé por la música. Pero la realidad es que tampoco regrese! Al recibir esta semana gorro de natación , los tapa oídos y mis audífonos acuáticos me decidí a re integrarme por que nunca es tarde. Jamás fui la mejor pues la mostraaaaa (sic) era mi amada hermana. Yo siempre llegaba de segunda pasa atrás, pero llegaba. Ya comenzamos y a ver en nombre de Dios como nos va. Ahhhh y si me va bien , la foto no la haré de tan arriba”, escribió la cantante en Instagram.