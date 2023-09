La cantante puertorriqueña Olga Tañón revivió hoy parte de las emociones que experimentó en el 11 de octubre de 1997 en su magistral concierto “Ardiente” en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, siendo la primera intérprete puertorriqueña del género tropical que abarrotó el recinto deportivo en Puerto Rico.

A horas de que esta noche marque un nuevo capítulo en su historia musical, al realizar su primer concierto “Simetría Tour”, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la “Mujer de Fuego” recibió esta mañana un reconocimiento por parte del municipio de San Juan y su alcalde Miguel Romero, mientras recorría el estadio Hiram Bithorn.

Romero le entregó a la cantante la medalla conmemorativa de los 500 años de la Ciudad de San Juan, junto a una foto histórica, perteneciente al archivo de El Nuevo Día, de su presentación en octubre de 1997, cuando la artista hizo que más de 30,000 asistentes bailaran al ritmo del merengue con los éxitos de cinco álbumes de estudio, que comprenden su primera etapa como solista.

De esa cita musical, han transcurrido 26 años, sin embargo, para la voz de “Muchacho malo” se trató de uno de los más importantes logros en su trayectoria musical que atesora y que recuerda con precisión. En ese concierto, producido por Rafo Muñiz, además de validarse como la máxima merenguera puertorriqueña de esa época, cantó por primera vez en inglés en una tarima, integró una larga serpiente a su espectáculo y comprendió que el respaldo de sus fanáticos boricuas sobrepasa hasta un fenómeno atmosférico.

Con el humor y la transparencia que la caracterizan, Tañón recibió la distinción del alcalde frente a la entrada del estadio, mientras narraba que el concierto sufrió un cambio de fecha, ya que la cita original tuvo que aplazarse por la cercanía de una tormenta que trajo lluvia a la isla y “el fango en el estadio era tan grande que llegaba hasta acá (las rodillas)”, recordó la artista.

Olga Tañón recibió la medalla conmemorativa de los 500 años de San Juan. (Nahira Montcourt)

“Estoy feliz de volver a estar aquí y contenta porque no esperaba que esto pasará (entrega de la medalla de San Juan) y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el evento aquí era bien cuesta arriba… porque habían venido conciertos de artistas americanos y menos música latina. Ednita sí, con las baladas, pero mujeres en música tropical jamás. Siempre que me preguntan cuál es el recuerdo importante que tuviste en Puerto Rico a la hora de hacer un evento, siempre digo que fue aquí. Conglomerar, inclusive, a tantas personas fue un reto. No sé si la gente lo recuerda, pero venía una tormenta y tuvimos que cancelar. La primera llamada que recibí fue la de Ednita que me dijo: ‘Hermana, tranquila, mañana será otro día y va a ser maravilloso”, narró la madre de Gabriela, Ian e Indiana a El Nuevo Día y al primer ejecutivo de la capital.

Tañón recordó que la cancelación de la primera fecha le provocó llanto ante la incertidumbre de no contar con asistentes en el concierto. Para su sorpresa fue todo lo contrario, no solo llegaron los que ya tenían boletos, sino que además abrieron nuevas sesiones en el estadio para poder acomodar a los más 30,000 fanáticos que asistieron al concierto.

“Ese primer día del concierto que suspendimos… el fango fue una locura y siempre digo al igual que esta semana que pasaron tantas cosas de perder a mi hermano, de que no estábamos (en Florida) cuando pasó el huracán (Idalia) … que lo que viene es hermoso y esto es una gran señal de que esta noche será hermosa”, añadió la cantante, quien prometió que dejará esta noche su alma en el escenario del Choliseo.

10-12-97 SAN JUAN, P.R. CONCIERTO DE OLGA TANON EN HIRAM BITHORN. (ANDRE KANG)

La merenguera perdió a principio de esta semana a su hermano Juan “Yayito” Candelario Tañón Cintrón y en medio de su duelo ha cumplido con todos los compromisos que tenía previo a su concierto.

La voz de “Perro arrepentido” no solo debuta hoy el Coliseo de Puerto Rico, sino que el domingo acompañará a Toño Rosario y los Hermanos Rosario en concierto. Los tres artistas del merengue ofrecerán el espectáculo “Reencuentro Los Hermanos Rosario, Toño Rosario y sus Amigos” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El alcalde de San Juan, además de acompañar a la merenguera en un pequeño recorrido por el estadio, resaltó que Tañón siga cosechando éxitos y “gloria” para Puerto Rico.

“Con este reconocimiento resaltamos, además, su aportación a la música, las artes y la cultura, lo que le ha permitido ser una gran embajadora de Puerto Rico y de San Juan, lugar que la vio nacer”, afirmó el alcalde Romero.

La merenguera sostiene una de la colección de muñecas lanzadas en la década de 1990. (Nahira Montcourt)

El recuerdo de sus muñecas

La gran sorpresa del recorrido de la artista por el estadio se la hizo uno de sus fanáticos boricuas, Álex González, quien apareció con tres muñecas de la colección de Olga Tañón lanzadas en la década de 1990.

La cara de la artista fue de pura sorpresa al ver que el residente de Carolina apareció con tres muñecas para la firma de ella. Una de las muñecas, precisamente, fue en honor al vestuario rojo que utilizó la cantante en el concierto del estadio Hiram Bithorn.

“Estoy destruida con estas muñecas”, exclamó entre risas la cantante que no podía creer que González guardara las muñecas.

Álex González posee tres de las muñecas de Olga Tañón. (Nahira Montcourt)

El residente de Carolina indicó a este medio que es un fiel fanático de la cantante y que guarda con recelo las tres muñecas de la colección de la cantante. Una de las muñecas también lleva el vestido negro y plata que Tañón utilizó en el desaparecido programa “Dame un break de Telemundo”.