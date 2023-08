Aunque ha intentado mantener buen ánimo previo a su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo sábado, 2 de septiembre, lo cierto es que la cantante boricua Olga Tañón está devastada ante el deceso de su hermano Juan “Yayito” Candelario Tañón Cintrón.

Así lo manifestó “La Mujer de Fuego” anoche durante su participación en el programa de comedia de Telemundo “Raymond y sus amigos”. A lo largo de la noche, la merenguera participó de algunos segmentos donde se robó el “show”.

“Te tengo que dar las gracias por hacerme reír ante tanta tristeza por la muerte de mi hermano”, expresó Tañón con un taco en la garganta al presentador, quien -una vez más- se solidarizó.

“Mi papá decía ‘el que no quiere morir, que no nazca. La vida es una sola, y hay que disfrutarla porque uno no puede estar llorando todo el tiempo, y mi hermano era así”, agregó.

La cantante de 56 años dijo que la muerte de su hermano, por complicaciones con el cáncer que padecía, “fue una sorpresa” y que su esposa había muerto hace seis meses.

“Ha sido un poquito fuerte, pero el venir, encontrarme con tanta gente que hace tanto tiempo (no veía), y más este canal, donde uno empezó, le doy las gracias, qué alegría tan grande”, expuso.

La exponente y el comediante reflexionaron sobre lo sanadora que es la risa. Además, comprendieron que su trabajo es muy necesario por lo tiempos que enfrenta la isla.

“Es como la música. La gente me dice qué vas a hacer con el concierto. El concierto va y va a ser un arrastre por las cunetas de Naranjito y pueblos limítrofes”, incluyó entre risas mientras recordaba la letra de “La gran fiesta”, uno de sus grandes éxitos.

Tañón Cintrón falleció durante la madrugada del lunes. Fue la misma cantante quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

“En esto que se llama vida se nos rompe el corazón de muchas maneras y en muchos momentos. Hoy es uno de ellos. De camino a Puerto Rico recibí el triste mensaje de que mi amado hermano mayor, Juan ‘Yayito’ Candelario Tañón Cintron, falleció de madrugada. Esta pérdida es profunda para sus hijas, nuestra familia y para mí. Aunque estas situaciones, lamentablemente, son parte de la vida, no dejan de calar profundamente en el corazón. Estamos unidos y nos tenemos los unos a los otros para continuar adelante. Los amo y siempre estaré ahí”, fueron parte de las expresiones de la galardonada intérprete.