Cabo Rojo - Pocas veces la cantante Olga Tañón admite que está nerviosa ante una nueva grabación musical.

Su ejecución vocal, dominio y veteranía de más de tres décadas de trayectoria hacen que los nervios sean una sensación poco habitual en ella.

Sin embargo, esta vez fue distinto. Las emociones afloraron tras asumir la gran responsabilidad de honrar a El Gran Combo de Puerto Rico con la producción “Tañón Pal’ Combo… Es Lo Que Hay”, que incluye seis clásicos de los “Mulatos del sabor” en merengue. La cantante reconoció que grabar la producción en honor a Rafael Ithier y su institución musical se trata “del disco (con el) que más nerviosa he estado”.

“Este el trabajo más importante y de más responsabilidad que he hecho en mi vida. Con todos estos años que llevo en la industria, honrar a la mayor institución tropical que tenemos en nuestra isla es un privilegio y hacerlo en vida es lo que corresponde. Esto es un especial para El Gran Combo de Puerto Rico. Soy de las que creo que los homenajes se dan en vida. Después que uno muere, para qué. A mí que me lo hagan en vida. Después de tantos años, soy sincera, me puse bien nerviosa para este trabajo. Respeto y admiro a Ithier, y necesitaba su aprobación”, sostuvo la cantante en entrevista exclusiva con El Nuevo Día desde el pintoresco Poblado en Boquerón, en Cabo Rojo.

La merenguera llegó esta semana a su patria y se trasladó de inmediato al oeste de la isla para grabar en vivo el especial del álbum que contará con escenas filmadas en diferentes rincones de Boquerón. Ayer, filmaron una introducción en el muelle y otra escena en la cocina del establecimiento Beach House. Hoy, será la presentación en directo desde el Poblado en Boquerón.

La artista se dispone a realizar una presentación en directo a partir de las 4:00 p.m. como un regalo para su gente. Se espera que unas 300 personas asistan el evento libre de costo y al aire libre.

Presentarse en su patria y con su gente era una obligación para el lanzamiento del proyecto que incluye los éxitos “Arroz con habichuelas”, “Brujería”, “No hay cama pa’ tanta gente”, “Jala Jala”, “Achilipu”, y “Los tenis”.

Ayer, la artista estrenó “Brujería con chilli” en todas las plataformas digitales.

En su caso, desde hace unos años, tenía el deseo de regalar una producción a su patria. Era uno de sus pendientes. Fue su esposo Billy Denizard quien sugirió la idea, y la cantante la acogió de primera intención.

La artista siempre ha sido admiradora de los “Mulatos del Sabor”. De hecho, recordó que su baile de graduación de escuela superior fue amenizado por El Gran Combo de Puerto Rico y profesa un respeto inigualable hacia al fundador de la orquesta y mulato mayor Ithier, de 95 años. Ha compartido tarima con la “Universidad de la salsa” en y fuera de Puerto Rico en múltiples ocasiones, incluso cuando estuvo en “Las Nenas de Ringo y Jossie” y en el grupo “Chantelle”.

Una vez la artista llegó a un acuerdo histórico con las compañías discográficas tenedoras de los derechos de la música de El Gran Combo de Puerto Rico, se movió a realizar el paso más importante: contar con la bendición de Ithier, quien fundó en 1962 la orquesta considerada nuestra bandera musical en el mundo.

“Esto fue como cuando Jenny Rivera grabó ‘Basta ya’, ella me la envió y me dijo: ‘si no te gusta me lo dices’. Así hice yo con Ithier, ‘si no te gusta me lo dejas saber’. Contar con su aprobación me dio más confianza. Lo primero que me dijo Ithier es que no se esperaba que yo le hiciera un homenaje. Le expliqué que sabía la dedicación que él había tenido todos estos años y que me tenía bien nerviosa que lo pudiera escuchar. Él contestó: ‘muchacha, si eso está fabuloso’. Para mí recibir esas palabras es una chulería que agradezco grandemente. Es un honor”, narró la cantante que reconoció que grabar los soneos en merengue fue un reto que consiguió satisfactoriamente.

Deseosa de cantarle a su gente

La cantante, que lleva 28 años radicada en el estado de Florida, admitió que añoraba regresar a su patria, luego de casi dos años sin venir. Su participación de hoy frente al mar la tiene entusiasmada. Admitió que aterrizar en Puerto Rico le provocó mucha nostalgia, ya que al no tener a sus padres vivos los sentimientos y todos los recuerdos en familia afloran.

“Hay nostalgia, porque uno llega y ve como las cosas han cambiado. El Poblado ha cambiado en algunas cosas, pero la gente se puede preguntar el por qué estoy aquí. Necesito que la gente siga entendiendo que, independientemente de las cosas que pasan en este país, nosotros somos más los buenos que los malos y que nuestra patria es única”, expresó con orgullo la artista que una vez llegó a la zona costera fue reconocida por algunos visitantes que aprovecharon para retratarse con ella.

El encuentro con El Nuevo Día fue después de mediodía, y muchos de los establecimientos estaban cerrados, por lo que el equipo de la artista aprovechó para filmar en varios rincones el especial del álbum “Tañón Pal’ Combo… Es Lo Que Hay”. El disco saldrá el próximo 19 de noviembre.

Para la grabación, la intérprete seleccionó un sombrero rojo con un vestido de estilo maxi, que le acentuó su nueva figura. La artista luce fenomenal.

Tañón ha logrado bajar más de 40 libras en los últimos meses. Ella y su hijo Indiana, de 18 años, modificaron su estilo de alimentación y lograron decirle adiós a casi 80 libras en conjunto.

En el caso de su hijo, este optó por ayuno intermitente, mientras que Tañón cambió a una ingesta de porciones pequeñas de comida con ejercicios. Con su hija Gabriella camina al menos 3 millas diarias.

“Esto fue en la pandemia, al darme cuenta que necesitaba un cambio y que uno no tiene la misma movilidad. Indiana tiene casi ya 18 años y empezó el ‘fasting’ y lo tomamos como una competencia. Él tiene mucha fuerza voluntad y yo soy comelona, pero me adapté a comer bien poco. Como de todo en porciones pequeñas. La emoción más grande es que desde que Gaby está el Immune (Bio Green Cell) camina para nuestra sorpresa casi 3 millas diarias. Todo esto me ha ayudado en mi proceso de llegar a un peso ideal”, señaló la artista que admitió que si tiene que recurrir al bisturí lo hará en su momento. Por lo pronto, no es prioridad.

“Hoy día tengo la hija que yo soñé”

Lo que siempre ha sido una prioridad es su rol de madre. La cantante se ha entregado por completo a la crianza de sus hijos Indiana, Ian y en especial de Gabriella. Gracias al suplemento Inmune Bio Green Cell, la salud de Gabriella ha mejorado significativamente.

La cantante siempre se ha referido a ese proceso como milagroso.

“Cada día Gabriella está mejor. Los primeros cambios de ella los notamos cuando ella empezó a argumentar con sus hermanos. Ahora argumenta con todos. Es un cambio radical y vivo feliz de verla así. Hoy día tengo la hija que yo soñé. El poder tener una conversación con ella lógica, aunque le sigan gustando sus Pokemon y sus cosas de niña. El cambio ha sido una bendición”, explicó con orgullo sobre la mejoría de su hija de 25 años.

Gabriella va en vías de ser una persona independiente y toda su familia la encamina para lograrlo. Participa de muchas actividades familiares, incluyendo la cocina que tanto le gusta a la cantante.

“Este proceso de Gaby no ha sido solo mío. No puedo ser hipócrita y decir que he sido yo. Ha sido de todos como familia. De un hombre que me salvó la vida y de los maravillosos hermanos de Gabriella que la respetan y principalmente la ayudan. Faltan muchas cosas porque es un camino escalonado, pero vamos hacia adelante y no nos vamos a rendir como familia”, concluyó.