Orgullosamente “cubarriqueña”: Lissette Álvarez celebra su exaltación al Salón de la Fama de la Música de Puerto Rico

“Estoy muy honrada y muy agradecida de este premio que es muy especial. Lo recibo con mucho cariño y mucho amor y muy agradecida que me han escogido para el Salón de la Fama de Puerto Rico . Yo soy esta islita. Soy cubanarriqueña o más bien puertocubana. He vivido más en Puerto Rico que en Cuba. Salí de Cuba con menos de 14 años y fui a Estados Unidos por la Operación Pedro Pan, pero al tiempo llegué a Puerto Rico y aquí es que eché y tengo raíces. En Puerto Rico comenzó mi carrera, lo hice mi ciudad, mi patria y todavía puedo decir que vivo en Puerto Rico porque estoy viniendo continuamente” sostuvo la cantante en entrevista telefónica desde Miami.

La cantante no será la única artista homenajeada en la duodécima exaltación al Salón de la Fama de la Música que realizará el domingo 11 de agosto, a la 1:00 p.m. en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en Miramar.

“Siempre es una bendición escuchar al público cantar a toda voz. Eso me llena tanto y si es Puerto Rico es más la emoción”, afirmó.

Un duelo traumático

“Ha sido un duelo traumático para mí por la ausencia. Me comunicaba con mi mamá todo el tiempo y a veces cojo el teléfono para hacerlo y me quedó en blanco. Es sumamente dolorosa la ausencia de ella que tenía esa memoria envidiable, pero me quedan todas las enseñanzas de ella. En especial que fue una mujer muy cariñosa y generosa con los demás. Mi mamá fue una persona extraordinaria”, puntualizó.