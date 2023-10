Sin lugar a discusión, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) se encuentra en unos de sus mejores momentos, siendo reconocida entre las mejores en el Caribe y América Latina. Esto nivel se ha alcanzado con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación por parte de todos los músicos que conforman esta agrupación que cumple 65 años de fundada.

En ese sentido, desde que su director titular, Maximiano Valdés, tomó las riendas de la Sinfónica hace 15 años su misión principal fue la de construir una orquesta que alcanzara una calidad mayor a la que tenía cuando el maestro de trayectoria internacional llegó a la isla en 2008.

“Si yo dejo aquí esta orquesta con la conciencia generalizada de que es una que hace bien su trabajo, que tiene disciplina musical, que tiene conocimiento y que tiene prioridades musicales, para mí, mi trabajo está hecho”, comentó Valdés, quien es natural de Santiago de Chile. “Ahora, ¿cuál es la angustia de esto? Que la música es efímera y que queda en la memoria. Por consiguiente, mi anhelo es hacer un proyecto de grabación del repertorio puertorriqueño que he dirigido y que se ha creado en estos 15 años”.

Maximiano Valdés, director titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. (David Villafane/Staff)

Para el director es sumamente importante dejar un legado musical de compositores puertorriqueños que han formado parte del repertorio de la Orquesta Sinfónica por las pasadas dos décadas, pero que no han sido grabadas, como son el caso de los trabajos de Rafael Aponte, Héctor Campos-Parsi, Ernesto Cordero, Roberto Sierra, Alberto Rodríguez, Carlos Alberto Vázquez, Carlos Cabrera y William Ortiz, entre otros.

“Durante toda mi carrera he viajado mucho y he dirigido en muchos países, por lo que me he dado cuenta de que todos los países compiten por hacer valer su propia cultura. Por eso, los grandes pueblos en materia musical como Italia, Francia, Alemania, Austria y Rusia han dejado sus grandes compositores como ejemplo del nivel al que llegaron sus sociedades en términos de creatividad artística. No veo ningún motivo para que en Puerto Rico no lo podamos hacer”, destacó Valdés, quien fue director titular de la Orquesta del Principado de Asturias antes de asumir su rol en Puerto Rico.

El maestro Valdés está convencido que Puerto Rico, gracias a sus compositores, podría tener una presencia mundial en cuanto a cómo se hace la música instrumental y clásica. “Creo que eso hay que tenerlo presente, hay que competir y hay que hacerlo con la seguridad de que tenemos la calidad musical y los talentos que me convencieron a mí a llegar en primer lugar aquí a Puerto Rico”, añadió el director titular de la OSPR.

Un proyecto complejo pero muy valioso

Como parte del proceso de grabación de la música de estos compositores puertorriqueños, Valdés espera contar con la ayuda de los miembros de la OSPR, así como de la comunidad en general, debido a los altos costos de producción que esto conlleva.

“Estamos ahora conversando sobre las condiciones financieras, ya que esto es algo muy costosa. Ya tenemos un técnico y definimos un periodo en el calendario durante esta temporada para hacerlo. Una vez podamos llegar a los acuerdos económicos, la idea es hacer un concierto y grabarlo, son grabaciones en vivo, con la intención de distribución a nivel mundial y que esto sirva para que la orquesta se dé a conocer mucho más”, explicó.

Para Valdés, esto sería el resultado de muchos años de crecimiento que lleva la OSPR y que ejemplificaría a la perfección el camino a seguir para el futuro. “Creo que hemos construido una orquesta de primer nivel que es una institución indiscutible. En Puerto Rico ocupa un lugar preferencial y es un punto de referencia entre las orquestas del Caribe y de América. Mirado desde afuera, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico tiene un sitial muy importante que, sin duda, prestigia enormemente la cultura puertorriqueña”, concluyó el experimentado director musical.