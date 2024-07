Oscar D’León asegura que quiere seguir cantando “80 años más”

El veterano salsero venezolano Oscar D’León , conocido como ‘El sonero del mundo’ , aseguró en una entrevista con EFE que a sus 81 años aún no cuenta con planes de retirarse y quiere seguir cantando “80 años más”.

“Yo me retiro cuando el público lo decida o el mismo destino. Yo quiero seguir cantando si quieren 80 años más, y me preparo para seguir con vitalidad y buena salud”, expresó D’León que tras actuar en España y en Chile, homenajeará a la legendaria orquesta Fania All Star en los Premios Juventud, en Puerto Rico.