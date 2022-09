El cantante Oscarito Serrano vuelve a la carga del sabor del merengue esta vez con una frase popular e inspiradora con la que bautizó su nuevo sencillo “Me muero por eso”.

Desde el anhelo de conseguir o hacer algo, significado que aplica a la frase: “Me muero por eso”, Oscarito se valió para inspirarse y hacer un tema alegre que sirva de bálsamo en medio de las circunstancias y adversidades del diario vivir. Aunque el nuevo sencillo, -de su autoría-, fue desarrollado hace unos meses, lo cierto es que se adapta a los momentos de emergencia que atraviesan muchas personas residentes en la isla tras el paso del huracán Fiona y en la Florida con la devastación del huracán Ian.

El sencillo musical sale el viernes, 30 de septiembre y en las próximas semanas lanzaría el video musical. El merenguero trabaja en su nueva producción discográfica que espera tener lista en los primeros meses del 2023.

PUBLICIDAD

“Estamos viviendo momentos duros y a Puerto Rico le han tocado muchos. Lo que siempre he querido hacer con mi música es llevar alegría, felicidad… que la gente se motive. Uno siempre dice me muero por eso, por una comida, un viaje o por algo y es una frase cotidiana que usamos mucho. Es una frase que muy bien aplica a la persona que sueña, cree y ejecuta. Mis temas siempre van a llevar alegría y felicidad de alguna forma y ahora necesitamos eso, no importa lo que estemos pasando”, sostuvo el artista que lleva siete años como solista, luego de 22 años en Grupo Manía.

Sobre el impulso y la visibilidad que le ha dado Bad Bunny al merengue, específicamente al mambo con sus canciones “Después de la playa” y “Tití me preguntó”, Oscarito reconoció que la estrella internacional ha llamado la atención de un demográfico que no era atraído por el género.

“Gracias a la nueva generación, específicamente lo que hizo Bad Bunny le ha llegado a otra generación, que no es el demográfico con el que ostros hemos trabajado por tantos años. Los que siempre hemos trabajado por el género seguimos trabajando y empujando y nos mantuvimos con la conciencia de que los tiempos pasan, pero que bueno que Bad Bunny trae a esa juventud que nosotros no le hemos podido llegar y valida que el esfuerzo que nosotros hemos hecho no queda impune. Esta vez fue Bad Bunny y hay otros que también lo han hecho, para ello es un gracias”, afirmó la voz de “Playa”

PUBLICIDAD

Sus oraciones con Banchy y su familia en Florida

El cantante reconoció que en medio de su promoción del sencillo, una gran preocupación lo perturba. Y es que su hermano y excompañero de Grupo Manía, Héctor “Banchy” Serrano y toda la familia se encuentran en Orlando en medio del huracán Ian, que entró, hoy, miércoles, al estado de Florida. El vocalista de Grupo Manía junto a su familia y otros sobrinos y sobrinas de Oscarito residen en Orlando, Florida.

“Banchy está medio tembloroso allá, pero aseguró todas las cositas y confiando que todo va a estar bien. Él y su familia, igual mis sobrinos y sobrinas y las tías de mi esposa están allá. Todos juntos como los pollitos. Quisiera que estuvieran acá, pero mis oraciones para mi familia y todas los hermanos que residen en Florida porque no me quiero enfocar solamente en mi familia. Estamos en oración para que Dios los proteja”, puntualizó.

Por último, adelantó que ya tiene listo el tema navideño de 2022 y que será para “toda la familia”.