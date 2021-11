Los merengueros y hermanos Oscar, Héctor “Banchy” y Daniel Serrano se reencontraron públicamente luego de años de distanciamiento.

El encuentro entre hermanos se dio el pasado miércoles en medio de lágrimas durante el concierto de Joseph Fonseca en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Oscarito se separó de Grupo Manía en el 2015 para emprender carrera en solitario y aunque en muchas ocasiones expresaba que entre hermanos no existían resentimientos, aunque a los merengueros no se les veía públicamente juntos. De hecho, lo que siempre comentaba el merenguero, era que entre ellos habían diferencias a la hora de llevar sus proyectos musicales. Pero, pese a esas discrepancias, en el seno familiar mantenían una relación.

Así lo expresó Banchy en una entrevista que tuvo recientemente en el espacio digital “Saudy TVE”.

“Todo lo que pasó hay que perdonarlo porque se trata de la misma sangre… Sería bueno que nos reunamos. Como único esto se puede sanar aparte de nosotros hacerlo como familia es que públicamente la gente entienda que fue lo qué sucedió aquí”, narró el merenguero a Saudy Rivera.

Precisamente las cámaras del espacio de Saudy en YouTube captaron el momento en el que Oscarito y Daniel se confundieron en un abrazo en medio de llanto.

“Nosotros somos bien diferentes. Desde que yo nací hasta hoy en mi corazón nunca ha habido algo que me encierre, que me cause rencor y me haga mal agradecer o hacer algo en contra de mi familia y mi sangre. Eso no va a pasar en mi vida y el pueblo de Puerto Rico lo sabe porque lo expreso. Mi otro hermano Daniel fue diferente su suerte porque pasó mucho trabajo y las cosas se le hicieron más difíciles. Traté en su grupo de secuencia grabarlo y ayudarlo para ver si alguien lo oía y diera el palo que siempre soñé para él, pero Dios quería algo más grande y ha movido las fichas... Para mí esto no es sorpresa porque las promesas de Dios salen y yo le pedí esto y esto lo estoy viendo por gloria y honra de Cristo”, afirmó Oscarito a preguntas de Saudy.

“Sin él (Oscarito) ha sido bien difícil. Su salida del grupo hizo sacar muchas cosas de mí, porque dependía mucho de él. Tenía una dependencia... me recosté de él y le pido perdón por ello. Dios permitió que pasara esto para renovarme y volver a mi interior y conectar con el Banchy del principio. Ansiaba esta oportunidad y estuve en silencio mucho tiempo. La feliz ganadora se llama doña Doris Matos, que tiene 88 años, que ve a sus hijos unidos”, indicó Banchy para cerrar el capítulo.