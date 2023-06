El reguetonero Ozuna ahora cuenta con nuevo equipo de trabajo al unirse a la empresa SB Projects de Scooter Braun que administra las carreras de Justin Bieber, Ariana Grande y Demi Lovato, entre otros.

SB Projects de Scooter Braun, en asociación con Edgar Andino, fundador y principal oficial ejecutivo de Andino Marketing Group, ha firmado en su catálogo de artistas al exponente urbano Ozuna, según informó hoy el equipo del “Negrito de ojos claros”.

“Ozuna es una potencia dentro de la música latina y en todo el mundo”, compartió Scooter Braun en declaraciones escritas.

“Su música es una verdadera voz de su comunidad y esperamos trabajar con él aquí en Hybe a escala global”, añadió.

SB Projects, fundada por Scooter Braun, es una empresa HYBE AMERICA negocios en la intersección de la música, el cine, la tecnología, las marcas, la cultura y el bien social. Administrar una lista de algunos de los nombres más importantes del entretenimiento, incluyendo a Justin Bieber, Ariana Grande, The Kid Laroi, Idina Menzel, Demi Lovato, Ashley Graham y Tori Kelly, entre otros.

Ozuna junto al directivo de SB Projects. (Suministrada)

Ozuna, por su parte, expresó que, “confío en que la experiencia global de Scooter y de su equipo nos abrirá puertas a nuevos mercados”.

“Todos compartimos la misma visión estratégica y dirección para seguir llevando mi música a todas las partes del mundo. Estoy realmente entusiasmado con todas las nuevas oportunidades que se avecinan en el futuro”, dijo el exponente urbano.

“Hemos estado siguiendo la carrera de Ozuna durante años y estamos emocionados de traerlo a la familia para trabajar con él y Edgar. La música de Ozuna es inigualable. Su habilidad para trabajar en géneros que incluyen reggaetón, pop latino y más, es fenomenal. Con canciones únicas que ofrecen una perspectiva fresca y hermosos sonidos, estamos encantados de ampliar su arte con esta asociación”, indicó Jennifer McDaniels, presidenta de manejo de SB Projects.

Edgar Andino ha sido una figura clave en el equipo de Ozuna en los últimos años. Andino ha liderado importantes proyectos para el artista como su colaboración con Gims y RedOne “Arhbo” para la banda sonora de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y su presentación en la ceremonia de clausura, así como la alianza de Ozuna con Call of Duty: Mobile, y colaboraciones de NFTs.

“Trabajar con Ozuna en estos últimos años, una cosa es segura, siempre vamos a lo grande. Para nosotros, Scooter y SB Projects se alinean con nuestra visión. Son los socios perfectos para ayudar en nuestro enfoque continuo y llevar a Ozuna al siguiente nivel de su carrera. No podemos estar más emocionados y deseosos de que todos vean lo que tendremos a continuación”, mencionó Andino.

En el 2020, Ozuna ganó sus dos primeros Latin Grammy por su colaboración “Yo x Ti, Tú x Mí”, con Rosalía, y en 2021 también se llevó a casa el Premio Evolución Extraordinaria en los Latin American Music Awards.

En octubre de 2022, lanzó su quinto álbum de estudio, “OzuTochi”; seguido por su colaboración con Shakira en “Monotonía”, considerado el debut en español más grande en YouTube ese mismo año.

El acuerdo se produce poco después del reciente lanzamiento del EP “Afro” de Ozuna, que presenta colaboraciones con los populares artistas afrobeat Omah Lay y Davido. Ozuna realizará una gira europea de 16 fechas este verano en apoyo del proyecto SB Projects

SB Projects ha ampliado su división de cine y televisión para incluir una sólida lista de proyectos que incluyen la serie de comedia más vista de FX, “Dave”, la docuserie récord de YouTube “Justin Bieber: Seasons”, “Scorpion” de CBS, el documental de Ariana Grande, “Excuse Me, I Love You” con Netflix, " Never Say Never”, que sigue siendo el documental musical más taquillero en la historia de la taquilla nacional y la docuserie de cuatro partes aclamada por la crítica de YouTube, “Demi Lovato: Dancing With The Devil”. SB Projects tiene un acuerdo televisivo de primera vista de varios años con Amazon Studios para desarrollar proyectos con y sin guión y actualmente tiene muchos proyectos en desarrollo activo, incluidos “NEON” de la creadora Shea Serrano y el showrunner Max Searle y “WONDER BOY: Tony Hsieh, Zappos and the Myth of Happiness in Silicon Valley” con el cineasta Justin Chon.

Sobre Ozuna

