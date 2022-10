El exponente urbano Ozuna conoce bastante a la comunidad La Perla en el Viejo San Juan. Los jueves son sus días ideales para visitarla. Sin hacer mucho ruido ni publicidad llega hasta la zona costera para compartir con los residentes suanjuaneros de la emblemática vecindad, que además es un hermoso atractivo turístico de la isla.

Ozuna volverá mañana, sábado, a bajar al callejón de La Perla para que sean los residentes los primeros en escuchar algunos de los temas de su nueva producción inédita, “Ozutochi” y recibir la retroalimentación de sus admiradores.

El nuevo disco lanzado hoy, viernes, cuenta con 18 temas que recoge la versatilidad rítmica del artista que lo mismo va de un dembow a un afrobeat. El álbum integra múltiples colaboraciones con artistas de diferentes géneros como Pedro Capó, Tini, Arcángel, J Balvin, Omega, Chencho Corleone, Randy y Tokischa para plasmar el deseo de Ozuna de ampliar su propuesta musical más allá del género urbano y no encasillarse a “un mismo ritmo”.

PUBLICIDAD

“Voy a estar dando una vueltita por ahí con los muchachos en La Perla. Siempre me ha gustado ir allá y compartir con los fans que sé que tengo allí. Darme la vuelta por San Juan. No es que vamos a hacer un mega show es que vamos a compartir y pasarla bien. Estar con ellos un rato siempre van fans míos y la pasamos muy bien. Siempre voy todos los jueves, pero los fans no me ven porque no va mucha gente, pero ahora me gustaría que vayan y compartimos un buen rato”, comentó Ozuna desde su estudio de grabación en Puerto Rico bajo el formato de videoconferencia.

El artista publicó ayer un tweet en el que anunció que llegaría a La Perla en San Juan, pero hoy no aparece en la red social.

Estar en los lugares de forma informal y sin mucha fanfarria es una de las cosas que disfruta el reguetonero que esta semana visitó la comunidad de Capotillo en República Dominicana y sufrió un percance al ingerir gases lacrimógenos que fueron lanzados por la policía para controlar la cantidad de personas que llegaron hasta la zona al enterarse que Ozuna estaba allí.

“En República Dominicana se le dice el teteo. Nosotros venimos de abajo, de la calle y quisimos visitar la gente de Capotillo en República Dominicana y como fue una revolución de mucha gente los guardias tuvieron que controlar la gente con los gases y Ozuna cogió su agua. Cogí un poquito de gases lacrimógenos, pero la pase en la madre. Estuve con los fans, me di unas cervecitas con ellos y estuve compartiendo con todos. Es algo que conecto con ellos inmediato y de ahí me traigo ideas y cuando vaya a escribir me acuerdo de este fan que me dijo esto. En Capotillo es que sale la música que se pega entre la gente de talentos que no tienen los recursos van a ahí y por ahí es que se pega el dembow”, explicó el artista que precisamente grabó el tema “Perreo y Dembow” junto al exponente dominicano El Cherry.

PUBLICIDAD

De la misma forma en que resalta ritmos dominicanos como el dembow y el merengue, Ozuna fusiona ritmos urbanos con nuestro folclor puertorriqueño como lo hizo en “Cielo Rosado” o con letra inspirada en Puerto Rico como es el tema “Mar Chiquita” que grabó con Pedro Capó.

“Ese tema lo escribí junto a Benny Gotay y le hicimos el acercamiento a Pedro Capó y la verdad es que me sorprendió mucho cuando me envió las voces. Era fan de Pedro, pero sentí que entregó el corazón en este tema y es un corazón que nos identifica”, sostuvo el artista que adelantó que antes de celebrar la Navidad 2022 soltará música nueva.

Sobre la producción añadió que su objetivo con el disco “es que la gente pueda tener un sube y baja y ser versátil”.

“(En el disco) Empezamos bien prendidos con un reguetón, luego te pongo más melancólico con ‘Te pienso’, ‘Mar Chiquita’ es más tropical y llega el mambo con Omega… te doy un balance para que no te sientas que estás en lo mismo y en el mismo ritmo. Hay romantiqueo, reguetón, perreo y poco de techno y claro resaltar a Puerto Rico”, mencionó el artista que reconoce que su principal enfoque en su carrera es mantenerse, ya que la etapa de afanarse por darse a conocer ha sido superada y ahora desea tener ese contacto directo con sus fanáticos quienes son los que avivan y mantienen vigente a los artistas.

Concierto en Puerto Rico en el 2023

El artista adelantó que ya esa tiempo de presentarse en Puerto Rico en un concierto ya que ha estado ausente en los últimos años de los escenarios masivos en la isla. Aunque no precisó la fecha exacta el reguetonero desea concretar el inicio de la gira en marzo de 2023 en Puerto Rico. Desde su isla es que desea arrancar la gran gira internacional que va a realizar en el continente americano y luego en el hemisferio oriental.

“Quiero empezar en Puerto Rico.No tengo la fecha exacta porque es lo que queremos en calendario (marzo) arrancar en Puerto Rico y luego mundial. Lo único que te puedo decir es que no será ni el (Estadio) Hiram Bithorn ni el Choliseo (Coliseo de Puerto Rico”, habrán sorpresas. Es algo bien especial que estamos preparando para la isla. La isla se merece algo diferente y especial. Eso es lo que queremos”, concluyó entre risas.