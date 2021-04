El pastor y cantante de música sacra René González, quien estuvo hospitalizado por varios días en febrero debido a una caída y luego por una embolia pulmonar, dijo hoy en un reportaje de la periodista Yesenia Torres Figueroa, trasmitido por Wapa TV, que este tiempo de reflexión durante la Semana Santa, le ha servido para repensar su vida y una y otra vez “pasar esa película y agradecer”.

“Agradecer al ser supremo que está allá arriba y agradecerle a la gente que, en esta experiencia que viví, se volcó a orar por mí y mi familia y a abrazarla cuando yo no estaba aquí”, dijo el pastor, quien contó que, al sufrir una embolia pulmonar, los médicos le dijeron que en dos ocasiones lo tuvieron que revivir con “electroshock”. Fue ese, aparentemente, el momento en que lo tuvieron que intubar.

El compositor de canciones como “Carpintero”, “Mi iglesia” y “Yo sé que estás aquí” agregó en la entrevista que estuvo cinco días intubado “y no te puedo decir nada más porque estaba desconectado de la Tierra”.

“Pero donde yo estaba recuerdo un lugar donde no podía ver nada donde lo que escuchaba eran sonidos, sonidos de cristales, notas diferentes. Pero eran sonidos hermosísimos y yo interpretaba que eran como piezas sanadoras que salían”, explicó González.

De la misma forma, recordó que en dos ocasiones vio “como si fuera un trigal”, un campo muy grande con mucha gente acostada que levantaba la mano. “Yo soy curioso y quería saber si estaban adorando y cantando, pero no lo estaban haciendo, simplemente estaban tratando de alcanzar algo y cuando miro hacia uno de los lados, era una mano grandísima tocando a todo aquel que pudiese alcanzar”, añadió.

De hecho, dijo que lo único que puede pensar es que esa mano era de la “figura que nosotros adoramos, Cristo, el que entregó su vida en la cruz por nosotros”. El pastor reiteró que vio ese cuadro dos veces, lo que él asocia con las dos ocasiones en que los médicos “me trajeron a la vida”.

González indicó que la embolia pulmonar sucedió después de una caída que tuvo en su casa y en tono de broma aprovechó para aconsejarle al público que “no se trepen por las ventanas a hacer nada, tengan toda la seguridad y busquen estar acompañados”.

“El detalle mío fue que me desesperé. Me quería bañar, me quería acostar, pero la puerta nunca abrió. Intenté hacerlo de mil formas y no abrió, así que me senté, miré la ventana, saqué los cristales y dije por aquí me voy. Pero mis brazos no aguantaron mi cuerpo, así que caí y, como decimos en el campo, me fastidié la cadera, hicieron una operación tremenda. Pero a consecuencia de eso hubo un sangrado y después que fui a hacerme un primero chequeo, me dio la embolia pulmonar”, explicó.

Actualmente, el pastor indicó que camina con andador y aseguró “que pronto me verán caminando de nuevo”.