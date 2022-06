Londres - El ex Beatle Paul McCartney, una de las personalidades más reconocidas de todos los tiempos y que lleva consigo el legado del grupo más popular e influyente de la historia de la música pop, cumplió ayer 80 años.

Venerado como otras figuras nacionales como la reina Isabel II, McCartney se ha convertido en un icono británico, asociado a los mayores éxitos de los Beatles, la banda que formó en su Liverpool natal con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, así como por su cercanía con la gente.

Ni el paso de los años ni los nuevos talentos musicales pueden eclipsar a McCartney, una leyenda viva que se niega a dejar la música a su edad porque, como dijo una vez a un grupo de periodistas, entre ellos Efe: “¿Qué voy a hacer? ¿mirar la tele?”.

Además de escribir las canciones más famosas de los Beatles, como “Yesterday”, “Hey Jude” o “Let it Be”, McCartney ha sido compositor de música clásica, electrónica y banda sonora para una película de James Bond -”Live and Let Die”.

Con su rostro aniñado y su cercanía con la gente, McCartney, que ostenta el título de “caballero” (sir), sigue generando atención mediática, pero la fama no se le ha subido a la cabeza, según sus vecinos de su barrio de St. John’s Wood, donde están los legendarios estudios de Abbey Road (Londres).

Nacido el 18 de junio de 1942 en Liverpool (noroeste de Inglaterra), James Paul McCartney nació en el entorno de una familia trabajadora, en la que la música estuvo presente desde niño porque su padre, James, tocaba el piano en su tiempo libre con una banda local e incentivó a su hijo a aprender instrumentos musicales.