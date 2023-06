Al cantante y compositor puertorriqueño Danny Rivera lo considera como su padre musical y de la vida, de ahí nace el idilio del cantautor dominicano Pavel Núñez con Puerto Rico. “Me regaló la música y la vida”, dice sin vacilar acerca del intérprete de “Una rosa en tu pelo”.

Este representa su primer lazo de amor con Puerto Rico. Recuerda esa noche cuando lo conoció en Casa Teatro, el lugar donde este cantante de Quisqueya tocaba y se presentaba toda la semana con su inseparable guitarra.

“Él me hizo una pregunta, pues yo era un tipo muy naíf y todo lo tomaba muy literal. Cuando terminé de cantar me preguntó, ¿dónde tú estabas metido? En una forma como que me había descubierto esa noche. Yo le dije, ‘bueno, en mi casa’. Al contestarle de una manera tan inocente, de que ahí estuve guardado, pues yo creo que eso hizo como que hubiese una interacción muy genuina desde el inicio”, recordó.

PUBLICIDAD

Danny fue el primer artista que lo invitó a presentarse en un teatro en Nueva York y luego lo llevó al Teatro Nacional de su país, donde nunca había entrado a cantar. El cantante con base musical de trova, pop latino y rock, goza de la fortuna de que ahora será en Puerto Rico, en donde presentará su espectáculo por primera vez en solitario, y en el que tendrá como invitado especial al artista reconocido como “La Voz Nacional de Puerto Rico”.

Para el espectáculo que ha titulado “De Isla a Isla”, que se llevará a cabo el sábado, 24 de junio a las 8:00 de la noche en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, Pavel estará acompañado de seis músicos.

“Es una banda no muy grande, pero sí suena muy grande. Son grandes músicos dominicanos que llevan 22 años tocando conmigo. Tengo a un nuevo integrante en esta banda, mi hijo Ariel Núñez, que también tiene una participación especial en la noche”, dijo el cantante, que incluirá además al cuatrista puertorriqueño Christian Nieves y el guitarrista Héctor Meléndez como parte del espectáculo, en el que la voz de “Dos Amantes” interpretará junto a Pavel, temas que juntos han grabado, como “Te Me Perdiste” y “Para Echarme a Andar”.

“Danny estuvo una temporada viviendo en República Dominicana una temporada, era su guitarrista, y ahí nació una amistad también muy genuina, muy del pecho y muy de compartir música. Entonces nos hicimos amigos entrañables y ahora que él está en su patria nuevamente, dije ‘pues ven y toca esta noche con nosotros también’”, manifestó a la vez que destacó que en Puerto Rico viven grandes afectos suyos como los cantantes Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, Kany García y Pedro Capó, con quienes mantiene cercanía. “Con ellos, siempre que me veo, pues parece que no ha pasado el tiempo y el cariño sigue intacto”.

PUBLICIDAD

Danny Rivera fue el primer artista que invitó a Pavel Núñez a presentarse en un teatro en Nueva York y luego lo llevó a cantar al Teatro Nacional de su país. (Suministrada)

La velada, de casi dos horas de duración, servirá para deleitarse con temas que este cantautor ha ido desempolvando y que los tienen muy nostálgicos en los ensayos previos a este concierto, que también mantiene a este cantautor dominicano muy ilusionado.

“Creo que esa presentación del próximo sábado es un antes y un después en el acercamiento de Puerto Rico conmigo. Yo no sabía, te soy sincero, qué tanto a mí me conocían dentro de la isla, a lo mejor por esa actitud mía de no dar nada por sentado. Sin embargo, de un tiempo hacia acá, me he dado cuenta de que yo estaba equivocado al respecto. Que sí hay un público boricua que me consume, que obviamente la diáspora de los dominicanos que allí habitan, pues también conocen de mi existencia. Entiendo que esa combinación de la diáspora con los boricuas que vayan va a ser la apertura para yo volver una y otra vez”, aseguró.

Este cantautor, quien se considera muy abrazado a la trova y que ha sido nominado a los Latin Grammy en cuatro ocasiones, le sigue apostando al amor y desamor, como ese plato fuerte en los seres humanos, que no caduca y siempre estará latente, aunque no esté difundiéndose en discotecas ni esté sonando fuertemente en muchas emisoras radiales.

“Desde hace un tiempo para acá entendí que lo melódico también podía ser rítmico y. Y he venido experimentando con eso. Mi raíz viene de un trovador, de un cantautor muy abrazado a esa trova”.

PUBLICIDAD

“La gente elige bailar un rato, pero siente todo el tiempo. Por eso la canción del sentimiento nunca va a desaparecer. No importa que no sea mediática o que no sea multiradiable, esa canción melódica siempre va a estar allí. Entiendo que las nuevas generaciones, a pesar de que no sea lo que escuchan en las discotecas, pues en algún momento, cuando tienen un momento de introspección, pues hurgan de manera muy voraz en la canción melódica”, señaló.

Luego de este concierto, regresa a República Dominicana para continuar compartiendo su pasión por la música con su hijo, en una gira titulada “Padre e hijo”, en la que ambos con guitarras y sus voces deleitan.

“Es bonito porque yo me veo reflejado en él en muchas cosas. Yo diría que el hilo conductor, ese cordón umbilical que hay entre él y yo, y que se construye de música, pues es muy bonito. Es poesía pura porque yo puedo hablar con él en un idioma que no puedo hablar con todo el mundo. Hay veces que él y yo estamos en la casa sin decirnos nada y simplemente él coge su guitarra, yo la mía. Empezamos a cantar y ya”, compartió.