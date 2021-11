La energía y buenas vibras que emana el cantautor puertorriqueño Pedro Capó es contagiosa y es algo que ha tratado de transmitir en sus canciones desde que comenzó su carrera, además de un elemento que trata de añadir en todo proyecto en el que trabaja.

Su más reciente tema musical, llamado “Gracias”, que estrena hoy, viernes, va en esa línea, pero también es un canto de agradecimiento a todos los seres que lo rodean, incluyendo a su familia, a sus hijos, a sus compañeros de profesión y, sobre todo, a su fanaticada.

El tema nació luego de un proceso creativo que comenzó en enero de este año y que resultó en lo que será un nuevo álbum del cantante que estará disponible en mayo del 2022. Será el primer trabajo discográfico del artista que produce y compone en su totalidad.

“Esta fue la última canción que escribí en un proceso súper prolífico que viene de enero hasta acá. Cada canción que hice entró al disco. No fue un proceso de búsqueda, todo se dio bien bonito y la última composición fue ‘Gracias’, la cual surgió de manera natural”, explicó el cantautor. “Por lo general, me levanto por las mañanas, independientemente de lo que esté sucediendo en mi vida, y me aferro a esa oportunidad de dar gracias por todas las cosas que tenemos, de abrir los ojos, de tomarme el cafecito, de mi salud y mis hijos, entre otros”.

Para el cantante, una de las razones por las cuales compuso esta canción es para recordarle a las personas que deben enfocarse más en los detalles sencillos, para poder disfrutar más de la vida. “Todas las cosas sencillas que tenemos en esta vida son importantes. No hay que ser ni rico, ni tener un don especial para hacer esto. Creo que nos toca regresar un poquito a eso, a estar en contacto con las cosas sencillas que tenemos”, argumentó el padre de tres hijos.

En referencia al nuevo álbum, del cual no quiso divulgar su nombre, Capó expresó que le tiene un cariño especial y que se siente muy orgulloso del resultado final. “No sé si es por haberlo hecho en mi casa, pero se plasmó una honestidad bien particular, donde escogí tener una conversación a través de todo el disco sin emperifollarlo demasiado”, añadió el intérprete de “Tutu”, junto al colombiano Camilo. “A mí me encantan las imágenes y jugar con simbolismos y con poesía en mis canciones, pero a veces la honestidad es la mejor manera. Y eso es lo que hice en este álbum”.

Un vídeo lleno de nostalgia

La canción “Gracias” viene acompañada por un divertido y nostálgico vídeo, en el cual Capó recrea varias escenas que están grabadas en su memoria. “Quería recrear esa fiesta hogareña boricua que me lleva a mi infancia. Donde habían “sandwichitos” de mezcla y los primitos tirándonos en el cartoncito jalda abajo, entre otros elementos”, expresó el cantante nacido en Santurce hace 40 años. “Yo llevo a mi niño interior en cada esquina de mi ser y así me gusta vivirlo, y creo que es algo que deberíamos hacer todos, especialmente en estos tiempos tan densos. Este tema y el vídeo es un reflejo de mí y lo que siento hablar en este momento”.

El 18 de noviembre, se llevará el estreno en Puerto Rico de la película “Perfecto anfitrión” del director puertorriqueño Ariel Annexy Labault, donde Pedro Capó interpreta a uno de los personajes principales. (teresa.canino@gfrmedia.com)

El COVID-19 le pegó fuerte

Tan reciente como en agosto, Capó se enfermó con el COVID-19, razón por la cual tuvo que cancelar todas sus presentaciones en directo, incluyendo el concierto que iba a celebrar el 12 de agosto en el Coca Cola Music Hall y que iba a representar uno de los primeros eventos en ese recinto. Ya recuperado, el cantante mencionó que la enfermedad le “dio duro”. “Estoy agradecido no solo por estar bien, sino porque este tiempo me mostró mi fragilidad, y me ayudó a apreciar mi salud aún más”, indicó el cantante de “Calma - Remix”, junto a Farruko, una canción que está a punto de alcanzar 1,000 millones de reproducciones en Spotify. “De todo esto, aprendí que hay que disfrutar el presente a cada momento y ante toda adversidad, porque estamos aquí prestados, y cada segundo que tenemos es una bendición”.

El músico confesó que, al momento de contraer el virus, no estaba vacunado (lo cual igualmente le hubiese impedido presentarse en el Coca-Cola Music Hall, dado a los protocolos establecido por la administración del local), aunque ya lo está. De hecho, Capó tuvo varias secuelas en las semanas subsiguientes, incluso cuando ya no tenía la enfermedad. Sintió los pulmones un poco débiles y experimentó desorientación, lo que provocaba que le diera trabajo formular oraciones completas, entre otros síntomas.

Según el artista, dentro de varias semanas anunciarán la fecha y el lugar donde se llevará a cabo un concierto masivo en la isla que, de alguna manera, vendrá a llenar el vacío del concierto que tuvo que cancelar. Eso sí, Capó indicó que no se llevará a cabo en el Coca-Cola Music Hall.

De vuelta al cine en “Perfecto anfitrión”

Actuar es otra de las facetas que más le fascina a Pedro Capó de su carrera profesional, algo que ha podido llevar a cabo desde que era muy joven. “Me encanta actuar. Fue algo que llegó, así como loco, cuando estaba en Nueva York a los 22 o 23 años. Empecé a hacer teatro musical, hice obras Off Broadway, y luego grabé unas películas colombianas, luego estadounidense y más adelante aquí en Puerto Rico”, mencionó el protagonista de “Sol de medianoche” (2018) de Douglas Pedro Sánchez. “Es algo que va en ciclos con la música y que me gusta mantenerlo así, porque la música siempre será mi prioridad. Pero, la actuación también es simbiótico, me da ciertas cosas a la música y la música me apoya en la actuación”.

De hecho, el jueves, 18 de noviembre, estrena en Puerto Rico la película “Perfecto anfitrión” del director puertorriqueño Ariel Annexy Labault, donde Capó interpreta a uno de los personajes principales de la trama. “Estoy muy contento por participar en una película, pero especialmente de trabajar cine puertorriqueño. Hay una industria de cine muy buena en Puerto Rico, donde hay ‘caballos’ (gente talentosa) por todas las esquinas. Veo el cine vibrando y vivo en Puerto Rico”, mencionó Capó.

En la película, el cantante compartió cartel con actores de la talla de Luis Roberto Guzmán, Sandra Echevarría, Laura Alemán, Alejandra Espinosa y Modesto Lacén, entre otros. “Tuve la responsabilidad de representar a Ángel, casero de una casa de alquiler vacacional, y recibo a estas tres chicas que vienen de vacaciones. Soy un tipo atento, encantador, en el que confían y a partir de ahí se va desarrollando toda la trama. Es una película que tienen que ver”.

Amistad con Sofía Reyes

A finales de julio de este año, Capó estrenó la canción “Casualidad” que interpretó junto a la cantante mexicana Sofía Reyes. La canción gustó mucho al público, pero lo que realmente llamó más la atención fueron unos comentarios que hizo la artista en una entrevista en la emisora radial La Mega 106.9 FM, donde insinuó una posible relación amorosa con el puertorriqueño.

“La verdad, la verdad, con Pedro yo sentí cuando estuvimos en el vídeo oficial como que es una persona que yo he conocido desde hace mucho tiempo. Se sintió muy familiar, nos cagamos de risa porque se sintió que estábamos en el mismo ‘trip’ y tal y sí hemos convivido mucho más y abiertos a cualquier tipo de posibilidad. Estamos conociéndonos”, afirmó en aquel momento la cantante de 25 años.

Aunque un par de días más tarde Capó publicó unas fotos en su cuenta de Instagram en las que aparecía en la playa con la joven intérprete, nunca confirmó ni negó la relación. Cuestionado sobre el asunto, el puertorriqueño no quiso entrar en muchos detalles y comentó que “tenemos una amistad súper, súper chula. Yo adoro a Sofía y es una linda persona. Compartimos un montón en amistad y artísticamente”, explicó el artista quien es muy celoso con su vida privada.

Legado musical

En el caso de Pedro Francisco Rodríguez Sosa, nombre de pila del popular artista, uno puede asegurar que el arte, la música y la actuación pasan por sus venas. Y es que su abuelo fue el ilustre y legendario cantante puertorriqueño Bobby Capó, y su padre también fue un reconocido cantante y actor, conocido como Bobby Capó, Jr. Aunque ambos fallecieron cuando Pedro era muy joven, el cantante tiene gratos recuerdos de ellos y se siente muy orgulloso de llevar el apellido artístico de ambos.

“Compartí con mi abuelo, aunque no tantísimo. Me acuerdo que casi siempre compartimos en hoteles, cuando él venía a Puerto Rico de trabajo. Eso sí, estuve en su último concierto en Puerto Rico en Bellas Artes y mi papá me subió a la tarima”, explicó el artista. “Fue bien lindo verlo trabajar y verlo en sus ensayos generales. Me acuerdo tener hasta miedo de cómo les gritaba a ciertos personajes allá adentro. Porque era un tipo ultra disciplinado, cabeciduro, y ahí está la muestra su trabajo y cómo quedó plasmado todo. Abuelo es una gloria y yo estoy agradecido de tener ese ADN tan bonito”.

De la misma forma, Capó también le tiene gran estima a su padre, a quien considera ser la razón de haber llegado a donde está hoy día. “En mi opinión, papi es el mejor compositor y cantautor que yo he conocido en mi vida, es mi héroe y de ahí nace la chispa e interés hacia mi vocación”, explicó el cantante. “Haber pasado junto a él en clubes y barras, y verlo componer y que me incluyera en todo eso, de estar tan consiente y tan cerquita del legado que dejó mi abuelo, son factores que me tienen donde estoy hoy día y yo orgullosísimo. De los Capó no soy el único, ni el mejor en la casa, ya que está mi tía Jackie, que es increíble y están mis primos en New Jersey y en Georgia, que son músicos. Hay mucho talento en la casa”.