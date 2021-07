El secreto que se escondía entre la química y complicidad que demostraron en el vídeo musical de su más reciente sencillo musical -“Casualidad”- fue revelado ayer. La cantante mexicana Sofía Reyes y el intérprete boricua, Pedro Capó se están conociendo y “abiertos a cualquier tipo de posibilidad”, según reveló la también actriz en entrevista con Jorge Pabón “El Molusco” y Pamela Noa en el programa radial “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega 106.9FM.

“La verdad, la verdad, con Pedro yo sentí cuando estuvimos en el vídeo oficial como que es una persona que yo he conocido desde hace mucho tiempo. Se sintió muy familiar, nos cagamos de risa porque se sintió que estábamos en el mismo ‘trip’ y tal y sí hemos convivido mucho más y abiertos a cualquier tipo de posibilidad. Estamos conociéndonos”, afirmó la artista de 25 años.

Durante la conversación con los locutores, Reyes hizo énfasis en que una de las cosas que más le llama la atención del puertorriqueño es su tonificado cuerpo. En esa línea lanzó algunas palabras fuertes al aire, por lo que Pabón tuvo que pedirle que bajara el tono porque podían “cerrarle el micrófono”.

“Esa ‘V’ está cabrona”, apuntó la natural de Monterrey, México.

Asimismo, la joven de hablar pausado, añadió que ha escrito más canciones con el intérprete de “Calma” y que la pasan muy bien juntos. Asimismo, aprovechó para compartir algunos detalles que han hecho que su afinidad funcione, como la diferencia en personalidades.

“Ha sido bien padre conocer a Pedro. La gente ha conectado bien bonito con el tema. Bonito que conecten con un tema que tiene un mensaje lindo. Así que nada, disfrutando. Yo le digo así: ‘a donde nos lleven las olas, uno va por ahí”, expresó.

Recientemente, en entrevista con este medio, Reyes describió que el tema está inspirado en una historia muy reciente en su vida, donde dos amigos se enamoran, por lo que no fue una casualidad que se conocieran.

“Este es un tema muy bonito, con el que yo he vivido este año y medio ‘full’, y que cada vez que pasa algo en mi vida siento que no es casualidad. Además, me ha ayudado a recordar que todo lo que llega siempre es perfecto y que está llegando, porque estoy lista para recibirlo”, explicó quien ha grabado temas con cantantes como Prince Royce, Wisín, Jhay Cortés y Annitta, entre muchos otros.

Capó, por su parte, no ha confirmado su relación con la mexicana, aunque ha publicado algunas fotografías con mensajes profundos como parte de la promoción del sencillo.

“No… esto no es casualidad. Sí… hacía mucho calor. Qué les ha parecido la versión acústica de ‘Casualidad’ junto a mah ninja”, lee uno de los mensajes en las redes sociales del compositor.

Capó contrajo nupcias en 1998 con Jessica Rodríguez y tuvieron tres hijos: Salvador Paz, Bobby Sol y Jahví Coamex.