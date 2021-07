En 2018, la cantautora mexicana Sofía Reyes salió del anonimato musical gracias a la canción “1, 2, 3”, junto a Jason Derulo y De La Ghetto. Tal fue el éxito del tema de la joven de 25 años, que no solo se mantuvo en los primeros lugares de popularidad a nivel mundial, sino que pasó a ser de la noche a la mañana la figura mexicana más importante dentro de la música urbana.

“Eso es algo que me encanta y es un honor para mí. Siempre he dicho no hay nada más grande para mí que ser mexicana y creo que estoy en el momento, en el tiempo y el espacio en donde es bien bonito ser mujer en todos los sentidos”, explicó la cantante nacida en Monterrey, al norte de México. “Actualmente, hay una generación muy bonita de mujeres, rompiendo el género urbano, y qué padre (bueno) que yo, como mexicana, pueda llevar adelante esta música en mi país”.

Durante estos días, la talentosa intérprete está de visita en Puerto Rico, donde promociona su más reciente sencillo “Casualidad”, que grabó junto al puertorriqueño Pedro Capó. Según la mexicana, el tema está inspirado en una historia muy reciente en su vida, donde dos amigos se enamoran, por lo que no fue una casualidad que se conocieran.

“Este es un tema muy bonito, con el que yo he vivido este año y medio ‘full’, y que cada vez que pasa algo en mi vida siento que no es casualidad. Además, me ha ayudado a recordar que todo lo que llega siempre es perfecto y que está llegando, porque estoy lista para recibirlo”, explicó Reyes, quien ha grabado temas con cantantes como Prince Royce, Wisín, Jhay Cortés y Annitta, entre muchos otros.

La cantante detalló que la idea de invitar a Capó para cantar “Casualidad” provino de su manejador, Charlie Guerrero. A Reyes siempre le había gustado la música del puertorriqueño, así como la buena vibra que sentía en los ‘posts’ que este publica en las redes sociales. “Yo veía que resonaba mucho conmigo y que iba con la manera con cómo veo la vida ahora mismo. Como esta canción tiene un mensaje tan bonito, dije ‘vamos a hacerla juntos’”, detalló Reyes, quien desde la adolescencia grababa vídeos suyos cantando y los publicaba en YouTube. “Una vez nos contactamos con él, Pedro me escribió un mensaje por Instagram muy hermoso y ahí me acabé de convencer. Es bien importante que con los artistas con los que yo colabore sientan la canción y que las hagan suyas. Y eso fue lo que pasó con Pedro”, comentó.

Este tema fue compuesto por la mexicana, junto con Jon Leone, Nicole Zignago, Abraham Olaleye y Thom Thom, así como del propio Capó. De hecho, en 2018 dos de estos músicos (Leone y Zignano) también estuvieron envueltos en el tema “1, 2, 3” que tan importante fue para la carrera de Reyes. Reyes reconoció que una vez el mega hit fue saliendo de las ondas radiales, enfrentaron el reto de crear un nuevo éxito musical, algo que la llenó de frustración y nerviosismo.

Este proceso y esta búsqueda la ayudó a madurar como artista y a darse cuenta de lo realmente importante en este negocio. “Me di cuenta, con toda la ansiedad que sentí, que no puedo vivir con estrés en la vida para siempre, y que no puedo buscar siempre superar la canción anterior”, detalló la intérprete de canciones como “R.I.P.” (feat. Rita Ora & Anitta), “Llegaste tú” y “Dancing in Dangerous”. “Creo que es bonito honrar y celebrar cuando una canción conecta con tanta gente, pero lo que realmente se ha convertido en exitoso para mí, es el poder crear. Mientras yo sepa que la canción viene desde un lugar bonito y que está hecha con mucho amor, el resto no me importa”, destacó.

Esta mexicana, que se mudó con su familia a Los Ángeles, California a los 17 años, ha estado en la isla en varias ocasiones, incluyendo para participar en conciertos de Wisín y Prince Royce. De hecho, la intérprete indicó que ha recibido varias invitaciones para participar como invitada de varios de los conciertos de otros artistas que se presentarán en Puerto Rico en los próximos meses, algo que la llena de felicidad.

Por otro lado, la cantautora indicó que en la actualidad trabaja en dos álbumes por separado, uno de baladas y el otro con ritmos pop más movidos y variados, incluyendo música urbana, cumbia y música regional mexicana norteña, de donde es oriunda. Ambos proyectos deberán estar disponible para el público a finales de este año, uno cerca del otro.