La pausa en la industria musical a causa de la pandemia de COVID-19 para el cantautor Pedro Capó ha sido muy productiva.

En medio de la cuarentena y la crisis de salud que enfrenta el mundo, el intérprete no ha parado. Capó ha estado inmerso en presentaciones virtuales desde su casa en Florida, ha acompañado a otros colegas en espectáculos digitales y hasta fue uno de los artistas del primer concierto Drive-In en la isla, realizado el pasado 4 de julio en el estadio Hiram Bithorn.

De igual forma, la “calma” que proclamó con éxito por dos años consecutivos viajando el mundo le llegó a su hogar donde armó un estudio musical para seguir componiendo y trabajando desde el confinamiento.

“Gracias a Dios estos meses he podido conectar con la gente a través de mi música. Fui a Puerto Rico y fue increíble el concierto del Drive-In. Además de poder salir de la casa y montarse en un avión con todas las complicaciones. En estos tiempos es muy bonito que se den este tipo de iniciativa no solo para que curarnos y matar fiebre ya que hace tiempo que no tocamos, sino también para activar una industria completa que incluye técnicos, productores... y que tuvieron la oportunidad de generar algo esa noche. Además, la gente necesita entretenerse. El concepto de los carros fue chévere y al puertorriqueño le gusta esa dinámica… además fue muy seguro. Con esto mente hay que seguir trabajando con las debidas precauciones. Puerto Rico es un país que rico en entretenimiento, en música y eso alimenta la moral de los puertorriqueños y a su vez es una inyección económica”, reveló ayer el artista desde el patio de su residencia en Miami.

Entre el estudio de grabación y su cama, Capó culminó el proceso creativo del sencillo “La sábana y los pies” que estrena hoy, jueves a las 6:00 p.m. en honor a una historia inspirada en la relación de pareja desde la pasión de una habitación. El tema que comenzó a escribir antes de la cuarentena lo completó en coautoría con Frank Santofimio, Luigi Castillo y Jorge Luis Chasín.

Con el tema el cantautor vuelve a acercarse al pop con fusiones urbanas y sonidos latinoamericanos que definen el estilo del artista en sus últimos proyectos musicales sin abandonar las letras románticas inspiradas en un día cualquiera desde su casa.

“Es un tema muy caribeño. El sencillo tiene cosas muy del pop y del Caribe. También está presente lo urbano. Un sonido sudamericano. Hay charango (instrumento de cuerdas) y ciertos sonidos que vienen de América de Sur. El tema habla de estar encerrado con la persona que uno quiere estar encerrado (ríe). Es compartir el espacio del hogar que es sagrado y vivir esa experiencia que cuando hay amor resulta ser grandes ligas. Además es un tema alegre que habla un poquito de lo que estamos viviendo”, mencionó el intérprete de “Calma”.

Dentro del confinamiento en su hogar en Miami se grabó el video del tema bajo la dirección de Rubén Martín, quien ha trabajado con Alejandro Sanz, Kany García, Carlos Vives y Diego Torres, entre otros grandes artistas. El concepto del nuevo video integra imágenes sensuales del artista desde su cama en un juego de humor y picardía con proyecciones de una modelo en la habitación.

“No podíamos usar una modelo así que usamos proyecciones en mi casa, pantallas de televisión y jugamos con eso. Fue divertido a veces cuando hay menos hay más y somos más creativos”, sostuvo con aceptación.

Capó confía que las personas continúen tomando las medidas preventivas para evitar el contagio del virus y poco a poco se puedan abrir las salas de espectáculos con el debido distanciamiento social. Eso sí reiteró que no se puede bajar la guardia ante el repunte de casos del coronavirus.

“Estoy loco por arrancar con shows”, sentenció entre risas.

Entretanto continuará en su residencia trabajando desde el estudio para su nueva producción musical que espera lanzar en septiembre. El proyecto incluiría los temas “Buena suerte” que presentó a principios de año, “La sábana y los pies” y otros diez, para un total de 12 canciones. Además, se incluirá las versiones de “Calma”, sencillo musical que obtuvo un Latin Grammy en la categoría de “Canción del Año”.

El vocalista reconoció que la pausa obligada era necesaria para recargar energías con la familia.