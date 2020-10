View this post on Instagram

Gracias familia de Sony Andes 🙏🏼 por esta gran noticia! #MUNAY 4 💿💿💿💿 x Doble Platino en Colombia 🇨🇴 y 2 💿💿 x Doble Platino en Perú 🇵🇪 . Gracias a todos ustedes por hacer MUNAY suyo ❤️. #Blessed #MUNAY @sonymusiccol @sonymusicperu @sonymusiclatin @labuenafortunaglobal