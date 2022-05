Combina sus dos pasiones: la música con la historia, cada vez que pisa una plaza pública en su tierra. No es casualidad que se apode “Pepo Saltamontes”, pues se mantiene brincando como un saltamontes itinerante, ataviado de verde, y brincando de pueblo en pueblo, de plaza en plaza.

Así se hace llamar Eduardo Rodríguez Aponte, quien además de ser maestro de historia a nivel secundario, se dedica a crear e interpretar música original. Añasco, Rincón, Aguada, Aguadilla, Moca, San Sebastián, Lares, Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán han sido algunos de los pueblos visitados durante el pasado mes como parte de su “Tour Saltamontes” para dar a conocer su música con el nuevo sencillo “Volviendo a Enamorar”.

Su plan es darlo a conocer a través de la visita de los 78 municipios de Puerto Rico mientras ofrece a las presentes un poco la historia y cultura de cada pueblo de la isla, donde emplea su conocimiento como profesor.

PUBLICIDAD

“La iniciativa tiene un propósito musical como cultural. Durante un viaje normal de relajación por la isla con un amigo, pues se me ocurre la idea de buscar público local y qué mejor manera que haciendo un viaje a los 78 municipios de la isla y conectar con la gente en cada comunidad, en las diferentes áreas: este, oeste, norte, sur o el centro de Puerto Rico. A la vez que escuchan mi música, quise resaltar la importancia de visitar nuestras plazas. Por tal razón, iniciamos este viaje lleno de emoción y esperanza, para crear luz en cada comunidad de Puerto Rico en tiempos difíciles”, manifestó Pepo Saltamontes, que por ahora ha limitado sus visitas a los fines de semanas por cumplir el horario escolar, pero planifica el periodo de verano para expandir su ruta.

Con cada visita, el cantante y músico va captando fotos y videos de ese pueblo, particularmente de sus plazas, con los que va documentando el proceso y ofreciendo detalles importantes de sus respectivas historias, que luego publica en su canal de You Tube. En esta aventura, Pepo viaja con Víctor Vergara, quien ha sido su acompañante en todo el proceso.

“Yo me llevo la guitarra y me siento en una esquina, en un banco. Sabes que en la plaza siempre hay espacio y me ubico en un lugar que la gente frecuente visitar para tomar fresco o conversar socialmente. Me siento y si hay personas cerca, me presento y les digo el propósito de mi visita al pueblo. Les explico quién soy y les hablo sobre mi música original, y luego les interpreto la canción que tengo en promoción”, destacó mientras explica que la dinámica varía dependiendo cuán concurrida o no esté cada plaza, por lo que le puede tomar aproximadamente de 40 minutos a una hora.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, Pepe Saltamontes aprovecha para ir anunciando los pueblo que va a visitar en el fin de semana, para que de ese modo se vaya regando la voz y pueda darse ese encuentro con los ciudadanos.

“La base de mi música es en español, digamos que un pop rock latino, pero a veces buscamos influencias musicales de otros géneros y los combinamos, ya sean de rock un poco más americano, ya sea un poquito de jazz o ritmos autóctonos puertorriqueños. Me gusta llegar a la mayor cantidad de público posible, por eso trato de que las letras y la música resulten agradable al oído de cualquier público, que la pueda escuchar desde una persona de cinco años, hasta una persona de 90″, enfatizó el joven de 24 años a la vez que dijo que en ocasiones le imparte un poco el humor a las letras para llevar alegría a través de su música.

El próximo plan de Pepo Saltamontes será lanzar su primera producción discográfica, que estaría disponible en las diversas plataformas digitales de música.

“Ya está completamente grabado, solo le falta el proceso de edición y ‘mastering’. Voy a incluir un total de nueve temas de canciones que esperemos que estén saliendo en verano de este año para que la gente pueda escuchar un poquito más de mi música”, dijo el artista, quien añadió que la música es otro vehículo y una buena herramienta para enseñar la historia, dejando que esta influya en la letra de las canciones.