El género urbano se ha convertido en la expresión musical más influyente en la industria en los últimos años. Sus exponentes suman semanalmente temas a las listas de ventas, ocupan las primeras posiciones en las mediciones de audiencias, dominan las entregas de premiaciones y reconocimientos, y tienen el mayor alcance de seguidores en las redes sociales.

En el caso de Puerto Rico, los reguetoneros y los raperos son los embajadores del género urbano en el mundo y se han convertido en una bandera musical que llega a cualquier rincón con voces como las de Daddy Yankee, Bad Bunny, Wisin y Yandel, Ozuna, Anuel AA y Residente, entre otros.

Son muchos los que celebran los triunfos de los artistas urbanos en las premiaciones, pero cuando se reconoce el género fuera de otra plataforma que no sea urbana provoca el cuestionamiento: ¿por qué se le hace tan difícil al reguetón ganarse el reconocimiento de músicos y conocedores a nivel mainstream?

PUBLICIDAD

La polémica más reciente se desató a raíz del premio de compositor del año que recibió Bad Bunny de parte la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP). El exponente urbano fue blanco de fuertes críticas por parte de ciudadanos y hasta de artistas como Ángela Meyer que consideraban que no era merecedor del premio.

En una publicación en sus redes sociales, Meyer se solidarizó con su colega y amiga Sharon Riley -hija de la destacada poeta y compositora Sylvia Rexach-, quien se comunicó con la organización para auscultar cómo retirar del catálogo de la organización la obra músical de su mamá.

“Si para Manuel (nombre de la persona que según Meyer atendió a Riley en ASCAP), Bad Bunny reúne todas las exigencias o cualidades que debe tener un compositor, presumo que, salvando la brecha generacional que nos separa, está en el trabajo equivocado (manera educada de enviarlo al mástil más alto del barco). Bravo por Sharon, por la dignidad que siempre tiene por Norte. ASCAP no se merece tener ni la música de Sylvia Rexach, ni la de tantos grandes compositores que honran nuestra tierra... a Bad Bunny le sugiero que, si respeta esta tierra, devuelva el premio, porque para compositor tendría que volver a nacer”, escribió Meyer en su página de Facebook.

“ El reguetón es un recitativo de cosas, a menudo, groseras. Ya no tiene nada que ver con la música. Lo que están haciendo son monólogos” ” Pablo Milanés, cantautor

Riley prefirió no hacer expresiones debido a que se considera una persona “muy privada” y no desea seguir dándole exposición al asunto.

“Mi molestia no es por él, es que esta organización que es tan seria y tan respetada que se ocupa de defender a los compositores reales le den un premio tan prestigioso a un artista como ese... Tú no vas a poner en una misma bolsa a Armando Manzanero y a Bad Bunny, hazme el favor. No creo que eso se pueda considerar una composición, esa vulgaridad no me interesa y no creo que se pueda considerar composición, pero es una expresión de un género que es puro y por algo pega”, expresó, por su parte, la cantante venezonala Karina en una entrevista televisiva.

PUBLICIDAD

El cantautor cubano Pablo Milanés también ha sido un crítico del género urbano. En el 2019, en una entrevista con el medio digital El Mundo, aseveró que: “El reguetón es un recitativo de cosas, a menudo, groseras. Ya no tiene nada que ver con la música. Lo que están haciendo son monólogos”. Mientras un sector coincide con ese planteamiento, otros defienden la pureza del género urbano que se cultivó en las calles y los suburbios hasta plasmarlo en temas musicales.

En el caso de ASCAP, la organización aclaró que la determinación para el reconocimiento al llamado Conejo Malo recayó en que se premia las primeras 50 canciones más sonadas del 2019 en radio terrestre y satelital de formato latino, combinado con las tocadas de servicios digitales de streaming de Estados Unidos y Puerto Rico. Bad Bunny reinó en todas esas categorías y fue merecedor del premio. Por lo tanto, el contenido de sus composiciones no fue lo que se consideró, sino el éxito y alcance de sus canciones.

Precisamente, el compositor y arreglista, el doctor Raymond Torres-Santos, explicó que ASCAP es una de las tres organizaciones que protege los derechos de compositores, letristas y casas editoras de música, que reciben el 50% de lo recaudado de las obras musicales de los artistas que representan, según estipulado en la ley de derecho de autor de los Estados Unidos.

El profesor de composición musical de California State University aclaró que ASCAP, “no hace ningún juicio sobre el cantante o artista”, simplemente se limita a evaluar y reconocer lo correspondiente de la categoría a evaluarse.

PUBLICIDAD

“En cada ceremonia, se destacan algunos de sus miembros en los que hay compositores, letristas o editores de música). En el caso de Bad Bunny, fue premiado como compositor dentro de la noche de la música latina. Esta organización no hace ningún juicio sobre el cantante o artista. El artista y la producción en su totalidad es evaluada por otra organización que es The Recording Academy (NARAS) y, en el caso de Bad Bunny por su sucursal, The Latin Recording Academy (LARAS)”, detalló Torres-Santos, quien por 40 años ha sido miembro de ASCAP y ha fungido como jurado.

El profesor de música precisó que una composición instrumental se compone de melodía, ritmo, armonía, contrapunto, instrumentación y estructura (forma). A esa composición se le añade una letra y se convierte en una canción.

“ Si analizamos la producción de la canción de reguetón en su totalidad, desde el punto de vista de los elementos de la música, esta contiene alguna melodía, definitivamente un ritmo que ya lo define el género. También contiene armonías...” ” Raymond Torres-Santos, compositor, arreglista y profesor

Desde este punto de vista, muchos podrían argumentar que las canciones del género urbano no gozan de todos esos elementos en los que se apoya la instrumentación, que quizás reconocemos de forma más literal en la música clásica u otros géneros como la salsa, merengue o la balada. En el caso del reguetón, vemos a un exponente en el escenario, acompañado de algún DJ o productor en una consola y en algunos casos con varios músicos en las presentaciones.

Sin embargo, cuando se define lo que es una composición musical, los temas del género urbano cumplen con cada uno de los elementos que conforman una pieza musical.

“Si analizamos la producción de la canción de reguetón en su totalidad, desde el punto de vista de los elementos de la música, esta contiene alguna melodía, definitivamente un ritmo que ya lo define el género. También contiene armonías, contrapunto entre el bajo y los otros elementos electrónicos y una estructura de secciones rapeadas, habladas o cantadas, así como secciones instrumentales”, sentenció Torres-Santos.

PUBLICIDAD

En esa misma línea, el productor urbano DJ Blass, quien ha trabajado con Daddy Yankee, Nicky Jam, y Wisin y Yandel, destacó que la validez de un tema mezclado con ritmos urbanos es la misma para cualquier otra pieza musical, “no se debe excluir”.

“Un tema urbano se trata de una obra musical, de una composición musical, de una estructura musical. Todo es música. Al momento de hacerlo, consiste en una voz, en tener buenos elementos musicales, desarrollar el ritmo y llevarlo al sonido que se desea. No tiene que ver con un género. Lo que nosotros hacemos es música y en ese sentido no se puede separar el género urbano de la música”, expresó Vladimir Félix, nombre de pila del productor que recordó que la marginación del género urbano se dio desde su nacimiento en las calles de Puerto Rico.

“ Sí, hay un talento en muchos de ellos, hay composiciones buenas y hay otras malas, al igual que hay en la salsa o el bolero. Estoy en desacuerdo en que se diga que no son compositores. Existe la expresión artística y te puede gustar o no te puede gustar” ” Luis Amed Irizarry, músico y director

El movimiento del reguetón fue adentrándose en nuestra cultura popular e internacional hasta lograr la aceptación en los medios de comunicación, la difusión radial y acaparar las redes sociales y las plataformas. A DJ Blass se le hace inverosímil que las personas no puedan reconocer la “estructura musical de un tema urbano”, independientemente de si les gusta el género o la letra de la canción.

“La estructura y la razón del sentido común de la música en una composición musical o en la letra es imposible que no se pueda reconocer por los escritores mismos. Se están produciendo más temas que interpretando y eso tiene un reconocimiento y tiene que tener un fruto”, aseguró DJ Blass.

PUBLICIDAD

Una instruida percepción musical

El músico Luis Amed Irizarry, por su parte, argumentó que el asunto de que el reguetón no logre ser apreciado o respetado por algún sector en la sociedad o dentro de la industria musical recae en parte en el concepto de la percepción de lo que la gente entiende por música.

“La gente entiende que para ser música se tiene que tener unos atributos específicos de lo que le enseñaron como música. Fueron a las escuelas y les enseñaron las canciones para la niñez temprana, luego pasaron a escuchar Ednita (Nazario), aprendieron a escuchar salsa, balada, rock, que son géneros orientados a la musicalidad tonal y la continuidad de una escuela. El reguetón nace de la no educación tradicional, ni la continuidad musical. Es decir, el concepto de música que yo aprendí es este y es el que reconocen como música”, explicó Irizarry, quien ha trabajado con múltiples artistas de diversos géneros y es director y pianista de la orquesta PVC y músico de Viento de Agua.

El músico recordó que el género urbano nació desde la concepción de un intérprete y otra persona en una consola con poca o ninguna formación educativa formal.

“Eso es arte, ya que un artista hace con los recursos que tiene lo que puede y narra lo que tiene a su alrededor. La Orquesta Sinfónica es maravillosa, pero el arte ahí es cómo tú interpretas una música que se ha interpretado tantas veces. En el caso de la música urbana, salió de la carencia y de una necesidad de ellos no solo de interpretar, sino también de hacer dinero y el sueño de progresar, visión que también tuvieron los gitanos en España y los raperos en Estados Unidos. Los blancos americanos, por ejemplo, dicen que el hip hop en Estados Unidos no es música, es una declamación. Ese declamar no lo consideran música al no haber una melodía”, precisó.

PUBLICIDAD

El músico enfatizó que tenemos una conceptualización arraigada de que, si no hay una guitarra o un instrumento, no se considera música y la gente se escandaliza con la letra. Argumentó que existe una tendencia de asociar la música con “esta cosa elevada y elitista, y no quieren verlo como una expresión humana de unos jóvenes que tienen sus hormonas en high”.

La actual generación de exponentes urbanos, creció escuchando lo melódico, sentimental, rítmico y clásico, sumado al movimiento del reguetón.

“Sí, hay un talento en muchos de ellos, hay composiciones buenas y hay otras malas, al igual que hay en la salsa o el bolero. Estoy en desacuerdo en que se diga que no son compositores. Existe la expresión artística y te puede gustar o no te puede gustar”, puntualizó Irizarry, quien como músico se formó con el oboe.

Por último, el profesor Torres-Santos señaló que en los pasados 50 años, todos los géneros de música popular han pasado por momentos de poca aceptación en sus inicios. Para él reguetón es “posible que aún esté en una transición, pero su difusión mundial es evidente”.