El confinamiento obligatorio para algunos artistas ha sido muy extenso. Este es el caso de los integrantes del grupo Piso 21, quienes en la actualidad permanecen en cuarentena y con restricciones de un solo día a la semana para poder salir de sus casas en Medellín, Colombia.

A Pablo, El Profe, Dim y Lorduy la cuarentena los regresó a su natal Medellín en medio de una gira promocional por Latinoamérica. Desde sus residencias llevan meses trabajando por medio de la tecnología, redes sociales y a través de la estructura digital que les permite estar conectados con sus seguidores en todo momento. En la actualidad la ciudad atraviesa el pico de contagios de coronavirus y como medida de prevención el gobierno limita a un día por semana las salidas a supermercado, farmacias y compras esenciales.

“Estamos en cuarentena todavía. Hay un solo día para salir entre lunes a jueves según tu número de cédula (de ciudadanía) y de viernes a lunes de madrugada hay cuarentena obligatoria para todo el mundo. Acá apenas estamos llegando ahora al pico. Hablé con un amigo médico y cree que en septiembre u octubre es que podría hablar una apertura. Imagínate que hasta el gobernador tiene coronavirus” sostuvo El Profe en referencia a Luis Fernando Suárez Vélez, gobernador de Antioquia, quien anunció esa semana que dio positivo al COVID- 19.

El integrante reconoció en entrevista por Zoom que para poder mantener una salud emocional estable durante el encierro se aleja un poco de conocer las cifras de contagios de coronavirus en el país y así “procuro estar al tanto de la situación del COVID-19 sin estar con la paranoia de la vacuna, contagios y otras cosas”.

No obstante, para los integrantes de Piso 21 el confinamiento no ha sido sinónimo de pausa. Al contrario, han trabajado de manera colectiva y hasta lanzaron una nueva colaboración titulada , “Querida”, junto al músico colombiano Feid.

“Nosotros no las pasamos viajando y ahora no nos podemos ver. Seguimos trabajando como antes, ya que hacemos composiciones por internet, por Zoom y tratamos de estar siempre conectados. Grabamos desde las casas. Cada uno tiene sus cosas y estudio y hacemos nuestras partes y entrevistas desde el hogar. El trabajo no ha parado. Estamos más activos y teniendo en cuenta que cuando se levante la cuarentena estemos con música sonando. Para nosotros es importante que la gente esté conectada y no era la actitud de quedarnos quieto a ver qué pasaba. En este trabajo no se puede bajar la guardia”, añadió El Profe.

Sobre el sencillo ”Querida” los chicos están muy entusiasmados con el resultado final de la colaboración con Feid, ya que fue un tema compuesto antes de la cuarentena, pero se grabó durante la pandemia. El tema propuesto en su versión original por Feid formará parte de lo que será la producción musical de Piso 21.

El video, dirigido por Falco se grabó desde las residencias de los cuatros miembros de Piso 21, así como de Feid y tres bailarines que disfrutan de la canción desde sus respectivos lugares. Cada uno de los artistas y bailarines se presenta dentro de un entorno que va desde lo deportivo hasta lo ecléctico y lo emotivo.

Sin presentarse en la cuna del reguetón

Para los integrantes de Piso 21, quienes fusionan muchos de sus temas con el género urbano presentarse en la isla con su espectáculo es y sería un paso gigante. Desafortunadamente siempre que han tenido planes para llegar a Puerto Rico, más allá de venir en gira promocional, se cancelan.

Los vocalistas colombianos no pudieron presentarse en Puerto Rico en el 2017 debido al huracán María y luego en el 2019 cancelaron su viaje ante las manifestaciones que provocaron la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

“Siempre que tenemos compromisos en Puerto Rico pasa algo. Primero fue el huracán María, luego las protestas contra el gobernador y ahora la pandemia. Pero es una deuda que tenemos que cumplir y esperemos que podamos hacerlo una vez acabe todo eso. Además confiamos en que con ‘Querida’ se abran muchas puertas en el público de Puerto Rico”, mencionó Dim, quien a su vez reiteró que “Puerto Rico es un mercado con mucho respeto, ya que no es fácil presentarse en la cuna del reguetón con propuestas urbanas”.

Para la agrupación, poder venir a la isla requiere “de un producto fuerte que nos permita entrar por la puerta grande, ya que admiramos mucho la cultura musical de Puerto Rico y lo que ofrece al mundo”.

Entretanto, las voces de “Te vi” seguirán sumando temas a su proyecto musical con la esperanza de que al salir al mercado puedan presentarlo en un concierto en el Coliseo de Puerto Rico.