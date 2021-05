Terminar una relación amena de forma abrupta puede ser lo suficiente para amedrentar a cualquiera, pero siempre es posible aprender de los tropiezos para forjar un futuro más brillante. Ese es el mensaje que carga la artista colombiana Pitizion en su más reciente sencillo “Gracias a ti”.

El tema se origina en una relación especial que llegó a su fin y, según la cantante, ameritaba un cierre digno a través de la música.

“Estaba pasando un momento difícil, cerrando un ciclo, en una relación que ya no daba más, pero que fue algo muy especial”, expresó la intérprete cuyo nombre real es María del Pilar Pérez Silva.

Al tocarle tan de cerca, no se sentía del todo bien cuando fue a grabarla en el estudio, pero entiende que logró capturar una emoción genuina y un momento de su vida que valía la pena plasmar musicalmente.

“Fue un poco difícil de grabar. Vocalmente, a veces la escucho y digo ‘ay, no logré los tonos que quería’, porque, de verdad, como que no me salía, pero yo creo que también eso es parte del proceso”, ponderó.

Para Pitizion, el amor que inspiró lo que será el primer sencillo de su próximo disco no siempre fue perfecto. A eso hace referencia cuando menciona el ’'sexto sentido’' en el coro del tema.

“A veces en las relaciones, en la vida, en las amistades, en todo, nos negamos a ver, a reconocer esas banderas rojas que la vida nos lanza. Nos ponemos en negación, y con el tiempo nuestro sexto sentido siempre tuvo la razón. A mí me pasó eso. Mi sexto sentido siempre me dijo que algo no estaba bien [...], y en efecto, me di cuenta que no era lo que parecía”, dijo la artista.

A pesar del sufrimiento, la cantautora reafirma que el tema se enfoca en el agradecimiento y el aprendizaje que se puede llevar al cerrar esos ciclos. ”Yo no a cualquiera le hago una canción. Si fue alguien especial, es porque dejó huella y porque vivimos momentos supremamente mágicos’'.

“Gracias a ti” narra, entonces, el conflicto de haber superado una relación que no querías abandonar pero, a la larga, sabías que era la mejor decisión. Adornada de un teclado, una percusión minimalista y su voz agobiada, Pitizion pinta un himno de empoderamiento y perdón

Cuando realmente existió amor, según la artista, es posible perdonar “los descensos no tan felices”, a pesar del dolor que experimentó. ’'Seguir adelante, evolucionar, esa es la idea’', afirmó.

Respecto a las “banderas rojas” dentro de una relación, la cantautora especificó que, cuando llega al nivel de toxicidad que implica abuso, es la señal para irse. Asimismo, se solidarizó con los movimientos que han exigido justicia en Puerto Rico, en días recientes, ante el asesinato de Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ortiz.

’'Me parece lamentable, es algo que en este siglo seguimos viviendo. Es muy común todavía, y es algo que rechazo completamente. Qué bonito que todo un país esté alzando la voz y no quiera más esto, y que cada día sea más notorio. Aunque lamentablemente, hubo una vida que se perdió, el pueblo no se está quedando callado, y es importante que no haya una mujer más en esta situación’', dijo la artista.

En el vídeo del sencillo, se intercalan escenas de una relación que fue mal, el sufrimiento de la cantautora, y su reflexión en el presente, mirando hacia mejores días. También se incluye una figura que representa a su padre de forma espiritual.

Para la también actriz, ella siempre ha visto a su padre como su “ángel”, por lo que se muestra en la producción visual aconsejándola en medio de su dolor.

“Sé que si estuviese vivo, probablemente fuese su princesa, y me daría mil consejos y me hubiese dicho hace rato ‘ey, mira, cierra este capítulo con amor, con dignidad, pero protégete’. Quise incluirlo para todos esos chicos y chicas que sí tienen su padres vivos. [...] Que los escuchen, son muy sabios”, esbozó con ternura.

El primer disco de la cantautora colombiana incluirá una multiplicidad de sonidos, y aunque aún están en el proceso de seleccionar canciones, aseguró que saldrá para el próximo verano. Agregó que tiene temas grabados con artistas que admira muchísimo y serán anunciados a medida que la producción entre en sus fases finales.

Entre los momentos más memorables de su carrera, hasta el momento, Pitizion recuerda la noche de los Latin Grammys con mucho cariño. Recordó la nominación que recibió para Mejor Nuevo Artista en el 2020 como “gasolina para el alma”, un impulso en medio de las adversidades que ha enfrentado en ocasiones a lo largo de su carrera.

Aunque la artista bromeó que se vislumbra en el futuro con muchos Grammys, sobre todo, anhela que su música conecte con las personas.

“[Busco] poder tocar muchos corazones por medio de mi música. Esa es la magia de la música, que no tienes que estar en un mismo lugar con alguien para poder llegar a cualquier rincón del mundo. Haciendo canciones que motiven, inspiren y ayuden a sanar”, anheló.

Algunos de los artistas con los que les gustaría colaborar en un futuro son Kany García, Residente, Camilo y Ricardo Arjona. Señaló su admiración por sus colegas y deseó que sus fans puedan sanar con “Gracias a ti” de la misma forma que ella lo ha hecho.