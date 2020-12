El rapero y médico puertorriqueño, Pedro Juan Vázquez Bragan, mejor conocido como PJ Sin Suela, recibió ayer la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, según reveló a través de una publicación en sus redes sociales.

“Después de ver y tratar a muchos afectados por el COVID-19. Después de leer, preguntar e informarme. Aquí por mis pacientes, por mis familiares y por mis fanáticos; a ver si arrancamos el 2021 como es y pronto nos abrazamos en una tarima”, publicó el artista junto a una fotografía donde se muestra sonriente mientras lo inyectan.

La publicación, que tiene más de 21 mil “me gusta” y sobre 200 comentarios contó con la reacción de amigos y colegas del intérprete de “La pelúa”.

“Gracias por todo lo que haces, master. Abrazo enorme, salud y amor para ti, tu familia y tu Luna hermosa. Bendiciones siempre”, escribió la actriz Eyra Agüero Joubert. Asimismo, los cantante Guaynaa y Ednita Nazario aprovecharon para agradecer la labor del exponente urbano quien el pasado mes de junio volvió a practicar la medicina en el Hospital San Cristóbal, que ubica en Ponce.

Por otra parte, el novio de la “influencer” Adriana Luna, se conectó esta tarde con sus seguidores mediante un Facebook Live para aclarar dudas sobre la vacuna.

“Y para los sánganos que comentan porqué tienes que hablar de las vacunas, cabrón porque te afecta y porque estudio eso. Qué quieren que hable, ¿de culos y más nada?”, manifestó en un vídeo en el cual anunció la transmisión.

“¿Cómo te sientes?”, le preguntó un seguidor.

“Me duele el brazo. Me pusieron la vacuna aquí y el brazo lo tengo medio dormidito. Además de eso no tengo fiebre, no me duele la cabeza, el brazo tumbado”, contestó el rapero.

El pasado mes de noviembre, PJ Sin Suela reveló que tuvo COVID-19.

“No puedes seguir tu vida normal, por más que quieras. Sé que llevamos más de 6 meses pero aguanta un poco más. A mí me dio COVID-19. Lo hago público ahora por educar y enseñar la seriedad del asunto”, contó el artista.

“Ya estoy bien y trabajando así que aprovecho para darle las gracias por las oraciones y las buenas vibras de los pocos que sabían y, especialmente, gracias a mis papás por aguantarme y cuidarme por 14 días encerrado en un cuarto”, confesó.