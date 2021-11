Dar a luz 15 temas bajo el álbum “De vuelta a casa” no fue pan comido para el exponente urbano PJ Sin Suela, quien durante varios años ha estado combinando sus dos pasiones: la música y la medicina. Por eso, luego de laborar en un hospital durante un año desde que arrancó la pandemia, apostó a su talento y, a falta de disquera, decidió meterse de lleno a producir para lanzar su producción 100 por ciento independiente.

Estrenó el 12 de noviembre y tan pronto como el día siguiente, la emoción lo invadió al levantarse con la noticia de que su primer álbum había logrado debutar en primera posición en la plataforma iTunes, de discos de música latina.

Fue por su colega, la cantante Ednita Nazario, con quien precisamente grabó “Manos en el piso” -tema que sirvió de promoción del lanzamiento- que se enteró sobre esa noticia, que le adelantaba la acogida que está teniendo por parte del público. Sin duda, afirma que esto no lo vio venir. Aun cuando en todo momento escuchaba que el disco tenía que sacarlo con una disquera, el cantante apostó a su talento y lo lanzó de manera independiente.

“Parte de que se llame ‘De vuelta a casa’ es por eso, porque todo el mundo te dice que (el disco) tienes que sacarlo con disquera, que solo no vas a llegar a ningún lado y yo siempre me lo creí. No sacaba un disco por eso, buscando. Cuando se terminó la pandemia, que traté de buscar una disquera o alguien que me invirtiera, no conseguí a nadie. Dije, ‘¿sabes qué? Lo voy a sacar yo’. Y salió número uno en iTunes latino. Así que, de que se puede, se puede. Soy un loquito y voy a todas por mí”, explicó el rapero, acerca del álbum compuesto por 15 temas.

La receptividad de su disco urbano, que navega en diversos géneros como rap, hip hop, reguetón, trap, bomba, electrónica y hasta reggae, lo pudo palpar este pasado fin de semana cuando se presentó en un concierto en el pueblo que lo vio crecer, ante un público concurrido que se dio cita en el casco ponceño.

Ese momento, según cuenta, lo hizo remontarse a los tiempos cuando era un joven de 16 años e iba a los eventos musicales con motivo de las justas universitarias. Se presentó en las afueras del Fox Hotel, donde tuvo la oportunidad de lanzarse y que el público lo cargara, así como un día lo anheló cuando vio al cantante de la banda Genitallica hacerlo allí mismo, en Ponce.

El también médico de 31 años, resalta que la temática en los temas varía, desde algunos muy personales, hasta otros de vacilón, gozadera y crítica social.

“Mi disco tiene dos temas para conocerme a mí personalmente, que son “Mírame” y “Gracias”. En ellos hablo hasta de mis hermanas y de cosas personales mías. Son dos temas con los que puedes conocer a PJ la persona”, añadió mientras destaca que el tema “Mambrú” es su favorito.

“‘Mambrú' trata sobre los boricuas y la guerra. Nace por conversaciones que he tenido con pacientes veteranos y con amigos que han estado en el ejército. Para mí nuestra historia ha sido muy curiosa, de cómo Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898 y 19 años después nos hicieron ciudadanos americanos en 1917, un mes antes de obligarnos a enlistarnos para la Primera Guerra Mundial. Muchos nos dicen que nuestra ciudadanía es gratis, pero eso no es cierto. Hemos tenido boricuas en Corea, Vietnam, Irak, Irán, Afganistán, Panamá, en distintas guerras, que han muerto, se han perdido. Esa es la historia de muchos abuelos…”, añadió.

Entre los temas para vacilar y bailar lo es “Agua”, cuyo video musical lanzará la semana próxima. De igual forma, el artista ha tenido la fortuna de que lo acompañen cantantes a los que ha admirado y seguido su carrera, como lo es el caso del cantautor Jorge Drexler, a quien considera su cantante hispano favorito, con el que más se identifica como persona.

“A Drexler lo conocí en Nueva York en un festival y al enseñarle la canción “Loco Loquito”, me dijo que la letra estaba a otro nivel. Le dije, ‘para mí sería un honor que cantes el coro’. Cuando vino a Puerto Rico me llamó para ver si quería cantar con él en su concierto y así fue. Nos vimos en Madrid en un festival, en el que me trepé en tarima con él”, recordó el cantante.

De igual modo, gozó de la colaboración de otra de sus influencias musicales, René Pérez “Residente”, en el tema “Aquí estoy”, una bomba que es una oda a la belleza, a las mujeres, a Puerto Rico y a la cultura. Asimismo, en el álbum incluyó el tema “Báilame” junto al cantante Pedro Capó, que lanzó durante la pandemia.

“Para mí es el mejor trabajo que he hecho hasta ahora, porque siempre vamos a seguir haciendo música y no vamos a parar”, expresó el artista, quien el 27 de noviembre se presentará en el festival Color Caribe en el Parque Agroturístico de Dorado. Lo próximo que vislumbra es poder irse de gira por Estados Unidos y Chile en el 2022.