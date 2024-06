Posponen concierto de Caramelos de Cianuro en Puerto Rico

“Quiero empezar este video agradeciendo a toda la gente de Caracas, a la gente de San Juan, de Puerto Rico, a la gente de Miami por esos ‘shows’ que íbamos a tener, que teníamos programado para esta semana. Les quiero contar que, mucha gente ya lo sabe, me estaba recuperando de una bulsitis escapular muy fuerte y ayer en el ensayo general tuve una recaída muy aguda. Me tuvieron que llevar de emergencia para el médico y resulta que tengo una hernia discal, que debe ser tratada inmediatamente. Y eso me impide, por supuesto, montarme en un escenario y montarme en un avión”, explicó Asier.