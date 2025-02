Premios Grammy 2025: ¿dónde y cómo verlos esta noche en vivo?

Los Ángeles - Los Premios Grammy regresan este domingo con Beyoncé como la artista más nominada de la noche , en una edición marcada por los fuertes incendios que azotaron al condado de Los Ángeles y las actuaciones en vivo de artistas como Shakira o Stevie Wonder.

Kendrick Lamar y Billie Eilish comparten el segundo puesto de las nominaciones con la británica gracias a las canciones de su álbum ‘Hit Me Hard and Soft’ y su colaboración con Charli xcx en ‘Guess’. Por su parte, Lamar obtuvo cinco nominaciones por su tema ‘Not Like Us’ y dos adicionales por ‘Like That’.