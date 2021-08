Los cambios y la evolución son elementos constantes en la vida, no importa que se hable de la naturaleza, de los trabajos o del arte. En el caso del cantante de raíces dominicanas Prince Royce, su transformación como cantante lo ha llevado a brillar en ritmos latinos como la bachata y hasta el reguetón, más recientemente.

Ese progreso profesional es más palpable aún en su más reciente sencillo “Lao’ a Lao’”, el cual estrenó ayer en la tarde en todas las plataformas digitales y donde Royce mezcla la bachata pop con elementos del reguetón, con el único propósito de brindarle a su fanaticada un tema que sea bailable y que se lo puedan disfrutar.

“Esta es una canción de bachata pop, donde le integramos diferentes fusiones musicales”, indicó Royce durante una entrevista a través de Zoom. “Además del ritmo pegajoso, queríamos hacer un tema donde la gente se pueda desconectar temporeramente de su cotidianidad y sienta la buena vibra, al conectar con la frecuencia ligera y positiva que transmite esta canción”, añadió.

“Lao’ a Lao’” fue escrita y producida por Prince Royce, junto a su ya conocido colega D’lesly “Dice” Lora, George Noriega, Miguel Muñoz y Giovanny Andrés Fernández Manzu. Este tema será el primero de un nuevo álbum en el que el cantante de 31 años trabajará en los próximos meses con mira a estrenarlo a principios del próximo año. “Todavía no sé exactamente el concepto con el que quiero irme con este disco. Por ahora estoy trabajando con varios temas, tiene mucha bachata y ritmos tropicales, pero todavía no tenemos una fecha fija para terminarlo. Al igual que todo el mundo, estoy viviendo mes a mes, viendo a ver qué ocurre con la pandemia”, puntualizó el intérprete de temas como “Carita de inocente” junto a Myke Towers y “Antes que salga el sol” con Natti Natasha. “Esta nueva canción es una prueba para ver qué ‘flow’ le gusta a la gente. Poco a poco iremos maquinando cuáles son los ‘vibes’ que vamos a tener con este disco”.

Sencillos o álbumes

La industria de la música ha tenido un cambio en los pasados años con relación a la manera en que se presentan los temas de los cantantes. Ahora, es muy común que los artistas publiquen las canciones de una en una, incluso sin incluirlas en ningún álbum. En el caso de Royce, aunque le gusta el concepto de los sencillos, prefiere dedicarle su creatividad a un producto completo como es un álbum. “Como fan y como artista prefiero el concepto de un álbum, ya que me da la oportunidad y la libertad de crear algunos temas sin tener que pensar si va a pegar en la radio, si va a reventar en las discotecas, y sin pensar en la disquera. Es la oportunidad de darle a los ‘fans’ lo que uno siente como artista en ese momento cuando uno grabó el álbum”, expresó el cantante quien se casó en 2018 con la actriz y modelo canadiense, de raíces mexicanas, Emeraude Toubia.

Colaboración con Romeo Santos

Desde que Prince Royce se dio a conocer hace más de 11 años atrás con el tema “Stand by Me”, se creó cierta rivalidad entre su fanaticada y la del cantante de bachata pop Romeo Santos. Sin embargo, con el paso de los años, ambos se conocieron y se convirtieron en grandes amigos. “Tengo años ya de relación con él, lo admiro muchísimo como persona y dentro de la música también. La rivalidad que se creó entre los fanáticos de ambos, es algo normal y que siempre ha pasado en esta industria con otros artistas que cantan el mismo género, como pasó en su momento con Ricky Martin y Chayanne”, explicó el autor de éxitos como “Darte un beso” y “Corazón sin cara”. “Ya con los años hay una gran amistad”.

Una de las preguntas que más ha recibido Royce desde hace mucho tiempo es cuándo lanzará una colaboración Santos, algo que según explicó el artista no se ha dado todavía porque están buscando la canción ideal para no decepcionar al público. “La colaboración es muy posible que se de en los próximos años y espero que se convierta en realidad, pero la presión que ha puesto la gente es tan grande que tenemos que ser cuidadosos y no podemos aceptar cualquier vaina”, comentó entre risas el artista. “Hay que pensar bien ese tema antes de grabarlo”.

Esta sería una colaboración más de Royce, quien en los pasados años ha logrado unir su voz a otros exponentes de distintos géneros musicales, que van desde el pop y la balada, hasta los ritmos urbanos y el reguetón. En opinión del exitoso artista, las colaboraciones son algo bueno para la música, ya que le da la oportunidad a los cantantes de combinar géneros y fanaticadas. “Un fan de Jhay Cortés es diferente a un fan de Prince Royce o de Shakira. Creo que es muy ‘cool’ cuando uno puede unir esa fuerza y combinarla con diferentes voces”, explicó Royce, quien ha sido nominado a 13 premios Latin Grammy. “Como lo hicimos con ‘Sensualidad’, con Bad Bunny y J Balvin o ‘Bubalú’, con Anuel AA y Becky G. Es algo definitivamente muy interesante. Siempre hay que darle a la gente, diferente cositas y sabores, para que puedan disfrutar diferentes tipos de géneros de música”.

De hecho, recientemente Royce estableció un nuevo récord al estar 29 semanas consecutivas en la posición número en el Billboard Tropical Airplay chart con su éxito “Carita de Inocente”, junto a Myke Towers. Además de eso, es el tercer artista con más número uno la lista del Billboard Tropical Airplay, solamente detrás de los veteranos de la música tropical Marc Anthony y Víctor Manuelle.

Presentación en Orlando

Hace algunos días, se anunció que el cantante de bachata formará parte de los artistas que se presentarán en tarima el próximo 16 de octubre en Orlando en el concierto iHeart Fiesta Latina. Esto es algo que le causa mucha alegría y esperanza a Royce, pero entiende que todavía hay que mantenerse cautos ante la pandemia. “Estamos ‘ready’ y vamos para Orlando a cantar. Esperemos que este sea el inicio de la normalización, y se pueda abrir todo nuevamente”, comentó el cantante nacido en el Bronx. “Pero, obviamente la prioridad debe ser la salud de la gente, por lo que espero que se sigan cuidando, usando mascarilla y el ‘hand sanitizer’. Hay que andar atentos y recordarle a la gente que todavía hay muchos casos de personas con COVID-19”.