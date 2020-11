View this post on Instagram

Pro Arte Musical se complace en presentar un concierto sin precedentes, en homenaje póstumo a uno de los cantantes líricos más prominentes de Puerto Rico y un hacedor cultural irreemplazable: el tenor Antonio Barasorda (1945-2018). Con este tributo, celebramos el legado, vida y trayectoria de quien, indudablemente, es y será una figura excelsa de nuestra escena musical. La presentación fue filmada en la Sala de Festivales Antonio Paoli del @cbasanturce, escenario que recibió al Maestro Barasorda desde su inauguración y cuyas tablas impulsaron su carrera, convirtiéndolo en uno de los tenores más renombrados y de mayor trascendencia y fama internacional. Entradas a la venta en ticketera.com/homenaje-barasorda 🎫 #homenajeabarasorda #proartemusical #ticketeralive