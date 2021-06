Como si se tratara de una obra de teatro, la industria de espectáculos en la isla comenzará un nuevo acto el próximo sábado, 26 de junio, cuando suba a la tarima del Coliseo de Puerto Rico, el salsero Gilberto Santa Rosa. Este será el primer espectáculo masivo que se lleva a cabo en localmente desde que se decretó un cierre total a mediados de marzo del 2020 por parte del Gobierno a causa de la pandemia del COVID-19.

Este momento no solo representa un reto logístico para todos los organizadores y espectadores, sino que servirá de ejemplo a seguir para el resto de las producciones que comenzarán a llevarse a cabo a partir de ahora. De hecho, la respuesta del público a la puesta en venta de espectáculos como los de Karol G, Jhay Cortez y Farruko, los cuales se han vendido totalmente en solo horas, demuestra las ansias del público boricua por entretenerse. Esto, no solo alegra a los productores, tras un año amargo, sino que los anima a continuar buscando alternativas para el público.

“En el caso del concierto de Gilberto, no solo es el primero que se va a celebrar en el Coliseo desde la apertura, sino que no va dirigido a un público tan joven como los que se han vendido rápido. Hasta el momento todavía quedan varios boletos disponibles, pero estamos seguros que la noche del concierto va a estar todo vendido”, comentó Rafo Muñiz, productor del concierto de Santa Rosa. “Pero creo que el reto más grande de este espectáculo del sábado es poder hacer que el público que venga al Coliseo se sienta seguro y demostrar que se pueden seguir los protocolos de manera ordenada”.

De igual forma, el productor José “Pompi” Vallejo está claro que la pandemia le ha enseñado a todo el mundo que la salud va por encima de todo. “Nosotros, como productores, tenemos que ser un vehículo de entretenimiento, de distracción, pero a la vez, que los eventos no se conviertan en elementos que puedan echar hacia atrás el avance que estamos teniendo contra el COVID en la isla”, mencionó Vallejo, quien es el productor del concierto que dará el cantante de música urbana Farruko en febrero de 2022. “Creo que estamos preparados para eso, no solo los productores, sino los ‘venues’ en todo Puerto Rico. Y eso es lo que se va a demostrar en los próximos meses”.

Todavía es un reto la limitación de aforo

Uno de los retos más grandes que enfrentan los productores actualmente en la isla es la limitación de capacidad en los lugares donde se llevan a cabo estos eventos, debido a la orden ejecutiva del Gobierno. Esto es algo que variará dependiendo de las condiciones en que se vaya controlando la pandemia. “Esta limitación afecta sobre todo en espectáculos con artistas internacionales, ya que los gastos son más altos, debido a que el costo de pasajes, hoteles, dieta, producción y promoción están altísimos. Así que estamos siendo muy cautelosos en no tomar riesgos que terminen en números negativos para la empresa, porque esa no es la idea”, indicó Angie García, productora de espectáculos en la isla de artistas como Julio Iglesias, Il Volo y Danny Rivera, entre muchos más. “Algo que nos ayudaría muchísimo a todos en la industria es que la apertura en los ‘venues’ tuviera un porcentaje más alto en términos de la capacidad. Al igual que ya hay restaurantes con un porciento de capacidad más alto, me gustaría que los coliseos y teatros también aumentara”.

Actualmente, con el aumento a un máximo de aforo de 50% de capacidad dentro de coliseos, establecido en la última orden ejecutiva, en el Coliseo de Puerto Rico, por ejemplo, hay oportunidad de vender 7,000 asientos por función.

La productora añadió que varios espectáculos que tiene en agenda para los próximos meses, como el concierto de la chilena Myriam Hernández, pautado para el 30 de octubre de 2021 en el Coca Cola Music Hall, así como el de Andy Montañez el primer fin de semana de septiembre en el Centro de Bellas Arte de Santurce, todavía no se han puesto a la venta debido a que la limitación de espectadores podría cambiar a partir de julio.

Según mencionó García todavía quedan una gran cantidad de artistas internacionales de los que todavía no se pueden confirmar su presencia en la isla, debido al alto costo que la producción. “Hasta que no se abra todo al 100%, no le podemos pagar a estos artistas lo que a lo mejor se había discutido previamente. Así que, todo eso está en negociaciones”, añadió la presidenta de la empresa Tropical. “Como la amistad es una cosa y el negocio es otra, estamos balanceando ambos para ver cómo llegamos a un acuerdo que todos salgamos bien, porque esa es la idea del negocio”.

Clave para la economía en general

La industria del entretenimiento y de espectáculos es clave para la economía del país, ya que de ella dependen un sinnúmero de personas y de familias, algo que también los productores tienen muy presente. “El entretenimiento ha sido el renglón de la economía más golpeado desde que el inicio de la pandemia y debajo de nosotros como productores hay una gran cadena de personas que dependen de que nosotros creemos contenido y presentemos opciones en los distintos lugares”, explicó Vallejo, quien ha producido conciertos como los de Tommy Torres y los Premios Tu Música Urbano, entre otros. “Son cientos de familias que nuevamente están reactivando su economía porque los eventos están regresando. Desde el técnico de sonido, las luces, los kioscos, en fin, toda esta cantidad de personas que tienen que estar detrás de nosotros para que los eventos sean exitosos. Sin contar los millones que deja al Gobierno en recaudos del IVU, algo que era muy importante que regresara”.

Se siente el entusiasmo

Algo en lo que coincidieron los productores entrevistados es que el público en la isla está ansioso por salir de sus casas a disfrutar de los espectáculos y las ofertas de entretenimiento, algo que se ve reflejado en la manera en la que se han vendido los conciertos que se han puesto en cartelera. “El entusiasmo está en la calle y se puede palpar. Está todo viento en popa. Por eso, estamos trabajando de la mano con muchos artistas que nos han hecho ofrecimientos para poderlos traer”, comentó Rolando Santa, hijo, quien producirá el concierto de José Luis Rodríguez “El Puma”, que se llevará a cabo el próximo mes de agosto. La producción del espectáculo la está haciendo junto a Angie García.

A medida pasan las semanas, la cantidad de eventos que se ofrecerán en la isla continuarán creciendo, algo que va a la par con la demanda del público. “El público está loco por entretenerse de una manera organizada y nosotros estamos preparados para darles el contenido que ellos quieren, por lo que desde ya estamos haciendo actividades que comienzan a partir de julio libres de costo”, añadió Vallejo, productor de espectáculos tanto en la isla como en Europa y Latinoamérica. “Hay un sin fin de eventos que se van a estar promocionando en las próximas semanas, que nos van a catapultar nuevamente como la espina dorsal del entretenimiento en el Caribe”.

Necesidad para el espíritu

Más allá de los minutos o las horas de ocio que puede representar en la vida de aquellas personas que presencian un espectáculo en vivo, los conciertos, las obras de teatro o los pasos de comedia, la industria del entretenimiento va mucho más allá. “El ser humano es por naturaleza de tribus y de grupos, por eso cuando nos convocamos a nivel de religión o mítines políticos se congregan cientos. Algo que también ocurre cuando nos convocamos por la música, por el teatro, por la comedia y por el deporte”, mencionó Muñiz, quien anunciará próximamente un espectáculo de comedia de Miguel Morales. “Sin embargo, lo que es evidente es que el entretenimiento, más allá de ser un lujo, es una necesidad para el espíritu”.