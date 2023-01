Para cerrar la segunda entrega de la 13ra edición del Puerto Rico Jazz Jam, se presentó su director Humberto Ramírez en la trompeta y el fiscornio o “flugelhorn”, acompañado de un trío de estrellas boricuas del jazz internacional: Brenda Hopkins en el piano, Dan Martínez en el contrabajo y Henry Cole en la batería.

Este concierto se tituló “100 Años del Inolvidable Tito Rodríguez en el Jazz”. Se dedicó íntegro a la exploración en el idioma jazzístico de los boleros emblemáticos del repertorio de Tito Rodríguez (1923-1973). Cantautor, percusionista especializado en el vibráfono y el xilófono (estudió por un tiempo en la prestigiosa escuela Julliard en Nueva York), “showman” y director de orquesta, este gigante de la música del Caribe hispano nació y se crió en Puerto Rico, de padre dominicano y madre cubana.

Abrieron el espectáculo con el bolero “En la oscuridad”, del fecundo catálogo de diversidad de géneros musicales del multifacético escritor, pianista, productor, diplomático y compositor dominicano Rafael Solano. La estupenda sección rítmica del cuarteto estableció un aire de samba brasileña lenta con “swing”, sobre los dos temas del maestro Solano y los solos que bordó en su estilo el maestro Ramírez en el “flugelhorn”. La interacción mágica entre estos cuatro culminó en el primer solo del piano de Hopkins, quien también brilló durante la hermosa velada como colaboradora y solista.

Para “Fiesta de besos” del autor de “En mi viejo San Juan”, Tito Henríquez, entró a escena el joven cantante y productor de las enriquecedoras “Sesiones desde la loma” en el pueblo de Hatillo, Norberto Vélez.

Nor-bert (su nombre artístico) impresionó al público desde sus primeras vocalizaciones con un bello fraseo, afinación precisa y gran sentido de la estructura rítmico-melódica. A otro elocuente solo de piano de Brenda le siguió un expresivo solo del contrabajo de Dan Martínez. Henry Cole había establecido un timbre especial desde la batería, al tocar con sus manos -en lugar de los palos- durante la introducción. También estuvo creativo en sus solos.

Otros temas recordados en la interpretación única de Tito Rodríguez como “Llévatela” del mexicano Armando Manzanero; “Llanto de luna” de Julio Gutiérrez; “En la soledad” de la compositora puertorriqueña Puchi Balseiro e “Inolvidable” de Julio Gutiérrez, fueron aplaudidos por un público atento que llenó la sala a capacidad. Cabe destacar el exquisito diseño y realización del sonido y las luces de los técnicos del Centro de Bellas Artes de Santurce.

En el primer concierto de la noche se presentó el veterano cuatrista puertorriqueño Pedro Guzmán y su Jíbaro Jazz. La agrupación también la conformaban cinto excelentes artistas: los virtuosos Kalani Trinidad en la flauta; Cándido Reyes en el güiro y la percusión menor; el guitarrista (y bajista en el estilo de la guitarra en la música típica y en los tríos) Jorge “Georgie” Rodríguez; Omar Hernández en la conga, el cajón peruano y otros instrumentos de percusión; y José Eric Cabán en el bongó.

Comenzaron su concierto con una descarga sobre temas de Tito Puente, donde los músicos demostraron su calidad y dominio del idioma del jazz latino en sus solos y en su comunicación interactiva. Prosiguió el concierto con una ingeniosa versión del tema de Chuck Mangione para la película “Los hijos de Sánchez”.

El respetado músico Pedro Guzmán se presentó con un instrumento electrónico inspirado en el cuatro puertorriqueño. Sin embargo, a mis oídos -por ser un instrumento de cuerdas simple-, este suena distinto, más parecido a un banjo. El cuatro típico acústico lleva doble cuerda y se proyecta con un timbre muy particular, que es identitario de nuestra cultura.

El programa se completó con versiones ingeniosas de estándares del repertorio internacional como “Just the Two of Us” en tiempo de guaguancó, un éxito de 1981 del cantante Grover Washington Jr. escrito por Whithers, Salter y MacDonald; la pegajosa “Satisfaction” de Keith Richards y Mick Jagger; el tema “Super Mario Bros.” del juego de Nintendo; “Affirmation” de José Feliciano, que popularizara George Benson; y “I Wish Your Love” de Drew Barfield y Paul Young. También interpretaron magistralmente “Paz en la tempestad”, una hermosa balada escrita durante la pandemia por el maestro Guzmán.

Todas fueron del agrado del público a juzgar por los aplausos y la buena energía en el teatro.

Por Luis Enrique Juliá / Especial para El Nuevo Día