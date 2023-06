El sello Putumayo World Music está de fiesta por 30 años de difundir música de todos los rincones del mundo y artistas independientes y lo celebra con el lanzamiento de “Acoustic Latino”, en el que una vez más se demuestra su cariño por exaltar la música iberoamericana.

Todo comenzó a finales de la década de 1960, cuando el fundador de esta casa discográfica, Dan Storper, era un joven al que unos tíos médicos invitaron a hacer un viaje por México. “Me enamoré del país, de las artesanías y la gente”, dijo Storper en una entrevista reciente por videollamada desde Nueva Orleans.

Tras esta primera impresión, Storper decidió cursar Estudios Latinoamericanos y, al graduarse, viajó por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Al volver decidió abrir un negocio para vender artesanías latinoamericanas. A esa pequeña tienda en Nueva York le puso Putumayo por un río en Colombia que desemboca en el Amazonas.

“Todo fue increíble, los pájaros, las montañas, los árboles, la gente”, dijo sobre la región colombiana que le gustó tanto.

La primera tienda abrió en 1975 y pronto se expandió a más locales. Storper estaba tan metido en sus labores como director que un día se sorprendió cuando entró a uno de los locales y descubrió que estaban tocando heavy metal, una música que sentía que no iba bien con los productos que ofrecía. Así que comenzó a buscar discos de música en español y de otras partes en mundo para crear un ambiente internacional.

Y esta colección de música se amplió tanto que decidió cambiar de la venta de artesanías a la música que tanto le gustaba. Los primeros discos de Putumayo fueron lanzados en abril de 1993.

Tras gozar de años de popularidad entre los admiradores del World Music, Putumayo había tardado en dar el salto digital, pero ya están totalmente montados en esta nueva forma de difusión a través de plataformas como Spotify y Apple Music, así como su propio sitio de internet.

“Es la primera vez que estamos ofreciendo álbumes enteros digitales”, dijo Storper quien destacó que México, Brasil y Argentina son mercados importantes del sello en cuanto a consumo digital.

Algo que no ha cambiado con el paso de los años son las características portadas de Putumayo, realizadas con trazos juguetones y figuras ondulantes por la artista británica Nicola Heindl.

Storper había viajado a Inglaterra y se había comprado una tarjeta postal con arte de Heindl que colocó en un pizarrón justo cuando estaban desarrollando los primeros álbumes de Putumayo. Una de las empleadas del sello era amiga de la artista y le dijo que ella estaba por viajar a Estados Unidos, se conocieron y así surgió su duradera colaboración.

Heindl también hizo el arte del más reciente álbum compilatorio de Putumayo, cuyo título completo es “Acoustic Latino by Putumayo”, lanzado a mediados de junio, en el que la cantante cubana Niuver participa con “Sueño de amor”.

“Es una canción agridulce”, dijo Niuver en entrevista por videollamada desde Miami. “Es la ilusión de que vivamos algo, aunque no sea lo que se suponía, vivámoslo, vivamos el presente... Hay algo que tenemos que concretar y tenemos que vivir. No tengo miedo. Es muy difícil oír eso en la voz de una mujer. De mi punto de vista es un poquito atrevido y así soy yo, soy muy libre, muy mujer y no tengo problema de decirle a alguien ‘esto es lo que yo quiero’”.

Niuver destacó que ha descubierto muchos artistas gracias a Putumayo y que el sello ha sido clave para impulsar su carrera.

“Cada vez que voy a sacar un disco, mucho antes de que esté decidido, me escribe Putumayo y me dice ‘quiero tomar esta canción’”, señaló. “Me ha pasado que hay un amigo que está haciendo un viaje iniciático en medio del desierto y me llama y me dice: ‘Niuver estás pasando ahora mismo’. De pronto me han llamado así desde en medio de la nada y me dicen: ‘Estás pasando en el hotel’; esa es la magia de Putumayo, que van a lugares donde no te imaginas que pueden llegar”.

La artista española Sandra Bernardo y la argentina Natalia Doco colaboraron con “Camino que pasa”.

“Todo en la vida al final es mutable, todo se transforma, todos los caminos pasan al final, nuestra propia vida pasa, todo cambia. Las relaciones románticas o de pareja cambian”, dijo Bernardo desde Ibiza sobre la canción escrita mientras estaba viviendo una ruptura amorosa. “Justo a veces lo que más quieres es lo que más miedo te da y en ese intento de abrazar, estar unido o estar unida, te vas”.

La canción tiene un video filmado en las Islas Canarias, España, disponible en YouTube. Para Bernardo es un gusto poder ser parte de los álbumes de Putumayo que creció viendo en la casa de sus padres.

“Me encantaban todos los sonidos que traía, esos sonidos exóticos, nueva música, era un World Music, pero muy especial, muy fino”, dijo. “Me encantaba tanto que soñaba con estar en esos sitios, en aquellos países de donde yo me imaginaba que venía la música... Los sueños se hacen realidad”.

El álbum también incluye a artistas como Jasmine, Ian Lasserre, Thamires Tannous y Sureda.

Además de sus discos, Putumayo tiene playlists y un programa de radio llamado Putumayo World Music Hour, disponible en su sitio de internet, con los que difunden música latina, africana, europea, árabe...

“Lo que más me gusta es la idea de que hemos introducido a la gente a artistas que realmente son excepcionales”, dijo Storper. “Hay siempre la posibilidad de que a través de una canción se pueda abrir un mundo más grande”.