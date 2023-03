El artista urbano puertorriqueño Rafa Pabón celebra la oportunidad de representar a su género este domingo en el Día Nacional de la Zalsa, una ocasión que aseguró a EFE disfrutará “como un nene chiquito en una juguetería”, aunque siente “presión” por el exigente público salsero.

Según contó Pabón, interpretará su tema “Agüita de coco” y se unirá en un junte musical dedicado al salsero Ismael Miranda y dirigido por el cantante y músico Pirulo.

”Yo de niño siempre he sido ‘cocolo’ (seguidor de la salsa) y he ido al Día Nacional. He cantado en otra ocasiones, pero nunca he interpretado una canción mía solo, y pues, voy a disfrutármelo como un nene chiquito en una juguetería”, dijo a EFE en entrevista telefónica.

La edición 2023 del Día Nacional de la Zalsa se le dedicará a Miranda, conocido como “El Niño Bonito de la Salsa”, y quien desde hace más de dos años trata de reponerse de un derrame cerebral. También rendirá homenaje al mítico timbalero Tito Puente, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años.

”Ismael es una leyenda, una persona que ha marcado demasiado el género y de los pocos que quedan de su generación”, resaltó Pabón del también exintegrante de Las Estrellas de Fania, considerada como la orquesta de mayor éxito en la historia de la salsa. Pabón es un gran seguidor de la salsa, debido a que su padre, del mismo nombre, iba “todo el tiempo” en su vehículo escuchando la música de representantes del género caribeño como la orquesta cubana Los Van Van y los boricuas Ismael Rivera, Chamaco Ramírez, Frankie Ruiz, Marvin Santiago, entre otros.

”Ese era el pan de cada día, y terminó gustándome”, contó Pabón, quien entonces prosiguió estudiando percusión latina y trompeta en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de San Juan.Así, aprovechando los conocimientos musicales adquiridos, Pabón arrancó su carrera en el género urbano, pero reconociendo que tiene el bagaje para adentrarse también a la salsa, lo cual demostró junto al salsero boricua Michael Stuart en el tema “Pa’ que caliente”.

Dicho tema ambos artistas lo interpretaron en vivo en otra edición del Día Nacional de la Zalsa, lo que entonces llevó a Pabón a sumarse al pequeño grupo de artistas urbanos que han participado en dicho espectáculo, además de Tego Calderón y Pirulo.Y sobre su intervención el domingo, Pabón admitió que sentirá “presión” ante el público salsero, conocido por ser uno bastante crítico, fiel y juicioso con el son y la clave del ritmo caribeño al momento en que un artista de otro género se presenta en el entarimado.

”Tengo mi presión, pero al final es disfrutarlo y demostrar al público que no le sea extraño lo urbano, porque es una rama de donde salió la salsa por su jerga y la calle”, describió, aludiendo a los temas sociales que abordan en sus canciones ambos géneros.

”El evento es tan cultural, que no se debe dejar morir, y que los jóvenes se identifiquen un poco más. Como los exponentes de la salsa llevan tantos años, el género es bien elitista. Esto es un buen paso para empezar a normalizarlo”, apuntó.