El tiempo de encierro provocado por la pandemia de COVID-19 fue el momento idóneo para que la novel artista urbana RaiNao desarrollara su propio proyecto.

Luego de ser corista y participar con los exponentes urbanos Rafa Pabón y Randy, Naomi Ramírez, nombre de pila de la joven cantante, entendió que era su tiempo para presentar todas las ideas que tenía en su cabeza con el deseo de lanzarse en la música y “cambiar la narrativa machista” que domina el género urbano. El acercamiento de Rainao a la música fue inculcado por su padre, quien también es músico.

La cantante estudió en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini y toca el saxofón, instrumento que incorpora en sus presentaciones en vivo. Rainao es parte del grupo de artistas que se presentará el próximo 12 de agosto en el evento Coca-Cola Music Fest que celebra el primer aniversario de la sala de espectáculos Coca-Cola Music Hall en El Distrito T Mobile.

Entre los artistas que participarán figura Prince Royce, Danny Ocean y Llane. Para su actuación en el evento estará acompañada por cinco músicos.

“Hace dos años encaminé mi proyecto y desde el 2020 he lanzado alrededor de 15 temas y eso incluye un EP. La verdad es que tenía que salir ya porque me iba explotar la cabeza con tantas ideas. Esto es un proyecto de vida como le llamo. Sé que para muchos la pandemia le pudo traer desdicha, pero para mí fue perfecto para dedicarme a mi proyecto”, explicó la artista que aunque se mueve en el género urbano prefiere no encasillarse al aclarar que “hago música con muchísimas influencias”.

“Mi música está hecha para tocarse en vivo con una banda. Donde quiera que vaya tiene que ser así”, puntualizó la joven quien es de Santurce.

Esas ideas que rondaban en su cabeza buscan visibilizar a las mujeres en el género urbano dominado por exponentes masculinos.

Desde que emprendió su camino musical su meta es y ha sido darle voz y tener presencia femenina en el género urbano para así “cambiar la narrativa machista que existe” a través de sus composiciones.

“Quiero que las mujeres se sientan empoderadas con lo que hago y con mis canciones. Escribo desde esa perspectiva y algunas otras cosas que escribo son mis vivencias y otras son simplemente historias que no son mías. Me gusta mucho escribir”, reveló la joven que se adentró a la música con el sencillo “Online”.

Por lo pronto, la artista sigue trabajando en la composición de sus temas con miras a lanzar una producción completa en el futuro. Grabó y lanzó este año una colaboración con Villano Antillano, titulada “Un amarre”.

“Siento que han pasado muchas cosas buenas. Hay que reconocer que la mujeres se están dando a conocer y representando en una industria bastante machista que se nos hace más difícil que se nos reconozcan y entiendan nuestras letras, pero se están abriendo caminos. Nosotras trabajamos todos los días para eso y en mi caso estoy recibiendo el apoyo”, acotó la artista cuya música se escucha en México, España y Nueva York, aparte de Puerto Rico.

En junio pasado el videoclip de su tema “Plug” ganó un reconocimiento de los Berlin Music Video Awards (BMVA) en la categoría a mejor canción, y mejor video musical en el Berlin International Art Film Festival 2022. “Plug” fue el resultado de la colaboración de la directora Claudia Calderón; de la casa audiovisual Dale.Dale.Dale, y la productora Nasha Santiago; de La Deseada. El videoclip compitió con otras 10 producciones de diversos países.

“Plug” es el tercer track de “Ahora A.K.A NAO”, primer EP de la cantante. Los jóvenes productores, Giova y Wiso Rivera, fueron los responsables del track que combina las baterías del reggaetón, las cuerdas de la música clásica, con el trap y la música electrónica.