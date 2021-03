Apenas unos días después de que el controversial vídeo musical de su nuevo sencillo “Montero (Call Me By Your Name)” se volviera viral, el rapero Lil Nas X avivó la indignación nuevamente por el lanzamiento de un par de tenis con alegados temas satánicos.

Lil Nas X, quien saltó a la fama después de que su sencillo debut “Old Town Road” se convirtiera en un fenómeno global, creó los “Satan Shoes” en colaboración con la marca de ropa MSCHF, según el medio de noticias de moda urbana SAINT.

Según la información, los tenis tendrán como parte de su suela 66 centímetros cúbicos de tinta roja y una gota de sangre humana. Otras características del calzado deportivo incluye un pentagrama colgante sobre los cordones y la palabra y letras “Lucas 10:18” escrito en el costado, un versículo de la Biblia sobre la caída de Satanás del cielo.

Igualmente, se informó que solo se producirán 666 de pares de edición limitada, que se lanzarán mañana, 29 de marzo, y estarán enumerados individualmente. El precio de venta sugerido comienza en $ 1,018.

Aunque las zapatillas son las clásicas Air Max 97 de Nike, la empresa de calzado deportivo declaró enfáticamente que no está involucrada en la creación o venta de los polémicos tenis. Según la estación de televisión KXAN de NBC, Nike indicó en un correo electrónico que la empresa no había lanzado, ni estuvo involucrado en el diseño de mismos. Por su parte, la empresa MSCHF confirmó que los modelos Air Max ’97 fueron comprados de manera independiente y personalizadas por sus artistas.

Hace varios días el vídeo “Montero” de Lil Nas X, de 21 años y quien en el 2019 reveló su homosexualidad ante el deseo de ser sincero con su familia y su fanaticada, causó revuelo debido a unas escenas en las que el cantante aparece bailando sensualmente junto a una hombre disfrazado de Satanás.