Rauw Alejandro habla sobre Puerto Rico, la salsa y la colaboración de Pharrell para su nuevo álbum

ALEJANDRO: “ Estoy muy feliz. Creo que es una etapa diferente de mi carrera. Más elevada como productor musical, escritor, artista en general. También he crecido mucho como persona. Me siento más maduro en cada parte de mi vida. Esto se siente como toda la experiencia de mi carrera en un solo proyecto”.

ALEJANDRO: “Por supuesto, definitivamente. La salsa era un mundo que aún no había explorado. Cuando estoy haciendo nuevos proyectos, trato de mirar hacia atrás a lo que he logrado y lo que aún tengo por hacer. Trato de analizar toda mi carrera y ver qué será lo próximo con Rauw, qué será nuevo; me tomo mi tiempo en el estudio, en casa, estudiando, analizando.

ALEJANDRO: “Comenzamos a trabajar en Nueva York y terminamos en París . Tenemos algunos otros registros en el estudio, pero “Committed”, esta canción es realmente especial. Él fue quien escribió eso, el estribillo. Y él dijo: ‘Rauw, tienes que cantarlo en inglés’. Y yo estaba como, ‘Nunca he hecho esto antes. Es nuevo’. Fue un desafío para mí, sabes, cantar todo un estribillo en inglés. Le dije, “OK, pero haré el verso en español”. Me gusta escribir mis propios versos y quería hacer lo mío. Fusionamos nuestras ideas.

ALEJANDRO: “Siempre me gustaron las cosas clásicas, y ser realmente elegante, desde que era niño. Siempre me ha gustado estar en traje y corbata. Encontraba una excusa para estar bien vestido. Y creo que este personaje toma eso de Rauw Alejandro. Tengo 31 años. Me siento como un espíritu joven con un alma vieja, viviendo en Nueva York, las vibras de la ciudad, la influencia musical de los años 60, los abrigos largos... el swag de Puerto Rico. No puedo negarlo. Creo que la forma en que te vistes es la forma en que te expresas y tu arte”.