El cantante urbano Rauw Alejandro apareció en la portada de la revista Vogue México de noviembre, donde ofreció una entrevista exclusiva en la que afirmó que el reguetón “es el nuevo pop por la magia que ha creado en el mundo entero”.

En el reportaje, bajo el título “Rauw Alejandro: El artista que pone verdadero flow al ritmo urbano”, el puertorriqueño fue descrito como “directo, sencillo, como un amigo que se sienta a conversar, aunque esté en medio de una gira tiránica”.

El artista, quien viajó a México con su novia, la cantante catalana Rosalía, confesó en la entrevista que su primer amor fue el fútbol, aunque luego se decidió por la música. De hecho, hizo un paralelismo entre el deporte y la música y destacó que, gracias a la disciplina física y mental que desarrolló como deportista, pudo aplicar eso a la música. “En el fútbol, mientras más duro le dabas al entrenamiento, mejor te iba en el partido. En la música, mientras más estudias, más te informas y más tiempo pases en el estudio, vas a desarrollarte más”, dijo en la conversación, donde también destacó que su música va dirigida “al público femenino con mucho respeto”.

PUBLICIDAD

“Todas mis canciones van dirigidas a y están inspiradas por las chicas. Me crié entre mujeres y de ahí́ viene mi respeto total. Hay una verdad, y es que muchos en la música urbana son muy explícitos. Algunos, de pronto, no son tanto de metáforas y le dicen al arroz con frijoles, pues ‘arroz con frijoles’… Pero entonces viene lo de que para todos los gustos hay colores y hay muchas mujeres a quienes les gustan esas letras directas. Yo jamás le he faltado el respeto a las mujeres y no estoy de acuerdo con eso para nada”, expresó el boricua en la entrevista con Vogue México.

También resaltó que, con su música, busca “ser un espejo de la calle, de lo cotidiano, de algo que refleja el día a día de la gente del pueblo”. “Nosotros decimos lo que ellos necesitan que se escuche. Hoy día la música urbana ha roto barreras gracias al trabajo de muchos colegas, a lo que nos han heredado los pioneros que empezaron todo este movimiento...”.

Según se publicó en las redes sociales, el artista urbano y la cantante Rosalía están disfrutando juntos la estadía en México. De hecho, aprovechando las festividades del Día de Muertos publicaron una foto en Instagram en la que ambos aparecen con sus caras pintadas al estilo de estas fiestas mexicanas.