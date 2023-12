Ray Nita, una pareja de músicos y artistas puertorriqueños que residen en Ventura, California, se encuentra de visita en su isla para estrenar el sencillo “To the past and beyond”, como parte de su propuesta musical, a la vez que se preparan para presentarse por primera vez en Puerto Rico.

La voz femenina Ray Nita, cuyo nombre es Tania Colón Morales, y Snake Vélez, luego de mudarse de Puerto Rico a California, no solo dejaron atrás a sus familiares y amigos como han hecho tantos puertorriqueños a través de las décadas en busca de cumplir sueños. Sin embargo, con esa movida dejaron atrás lo que era su diario vivir dentro de una comunidad de artistas independientes y proyectos musicales locales.

“Pasó el tiempo y entre mucho trabajo y sacrificios para acoplarnos a la nueva vida en California, Snake encontró un teclado en un basurero, que estaba en buenas condiciones. Me llamó de inmediato para preguntarles si lo rescataba y, aunque tenía dudas, dije que sí”, indicó a El Nuevo Día la cantante, quien además toca bajo, percusión menor y teclado.

Ese teclado, según narra el dúo de músicos natural de Bayamón, se convirtió en el catalítico de un proyecto musical que estaban cocinando y que aborda las ansiedades del vaivén constante entre el trabajo, la nostalgia y el futuro en busca de sanación.

Esta pareja explica que Ray Nita “baila entre sus inicios en el punk-rock subterráneo de Puerto Rico y un pop nostálgico tipo ochentoso, lleno de melodías sanadoras que te incitan a tararear como protesta, mientras navegas en los sistemas llenos de injusticia, inequidad y desigualdad”. Así es el tema “To the past and beyond”, que desde el pasado 19 de diciembre se encuentra disponible en las plataformas digitales, además de que vino acompañado de un video.

Y es que, tanto Tania como Snake -cuyo nombre real es Jesús Vélez-, habían formado parte de distintas agrupaciones musicales a la vez que crecían y se formaban en Puerto Rico. Ambos eran parte de la agrupación “Tus Ídolos”, entre tanto cada uno tenía sus proyectos. Tania, por su parte, integró el grupo de punk rock femenino “Las Clitz”, mientras que Jesús fue bajista del grupo “Tropiezo”, además de haber sido cofundador de la tienda y espacio alternativo en Santurce, Executive Manolo, conocido como “Ex-Manolo”, que cerró operaciones.

Mientras colaboraron en sus escenas musicales subterráneas, eventualmente se juntaron y decidieron mudarse juntos fuera de Puerto Rico hace 7 años. Aunque fueron en busca de un renacer, ligado a cumplir otros sueños, esto nunca les arrebató el amor que siempre han sentido por las artes.

“Nunca cantaba como ‘front person’, pero mantenía la curiosidad por hacerlo. Así que estuve seis meses con una soprano que conocí en California, quien me enseñó el estilo ópera, que fue algo bastante gracioso al principio, pero después me di cuenta que eso me dio unos recursos, que quizás alguien que me hubiera enseñado el estilo regular no iba a tener”, contó Tania.

El revisitar canciones que habían estado creando y comenzar a componer desde el teclado, les permitió crear el concepto Ray Nita, con el que se lanzan nuevamente al pentagrama musical con una mezcla de varias ideas, incluyendo la de tener un nombre de hombre, donde la voz principal es del género opuesto.

“Con el nombre decidimos hacer un guiño a la reinita común que vuela en Puerto Rico y en otros países”, manifestó Tania.

Su propuesta musical no se reduce a un estilo o género de música, explicaron, a la vez que puntualizaron que sus primeras canciones bajo el proyecto han sido escritas en inglés, como parte de reinventarse y de experimentar con cosas nunca antes realizadas.

“Ya ambos nos sentíamos bastante cómodos con el inglés y nos dimos esa oportunidad. Ha sido algo bien divertido porque hemos ido descubriendo cómo se supone que suenan las canciones en inglés y los esquemas de rimar y la estética de todo eso”, agregó la cantante.

Dentro de Ray Nita, la pareja señala que ha decidido trabajar temas alrededor de las ansiedades contemporáneas, pero con melodías contagiosas, con la intención de poder conciliar el hablar de cosas traumáticas y reales en vías de mantenerse genuinos.

“Nuestras letras son igual de reales que nosotros”, afirmó Snake, quien además de ser la otra voz, toca guitarra, voz, teclado, bajo y percusión.

“Es una exploración de la sanación y la búsqueda de la felicidad como protesta a lo precario que es tener que vivir en un sistema lleno de injusticias y desigualdad que le pide a las personas sacrificios enormes, como abandonar sus comunidades para poder encontrar mejores oportunidades. Nos ha tocado estar lejos de la familia, y se pasa muy duro, incluyendo eventos de pérdidas de personas queridas a distancia. Utilizamos esas vivencias para nuestras letras y música, para tratar de sanar”, añadió Tania.

La pareja manifiesta su felicidad al poder debutar en su tierra con una presentación en vivo, donde cantarán su nuevo sencillo, acompañado de una docena de canciones en las que navegan por diferentes géneros musicales, este próximo jueves, 28 de diciembre de 2023 en el Teatro Taller “Y no había luz”, a las 7:00 p.m. Los boletos están disponibles en PRticket.com