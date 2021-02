La leyenda de la salsa, Johnny Pacheco falleció hoy, lunes, 15 de febrero, luego de haber sido internado en un hospital hace unos días debido a una pulmonía. Debido a la gran importancia que tuvo el músico y director de orquesta dominicano a través de su vida profesional, muchos de sus colegas sacaron de su tiempo para dedicarle unas últimas palabras de agradecimiento a quien en vida fuera uno de los padres de lo que hoy se conoce como la salsa.

Uno de los primeros en reaccionar fue el cantante Bobby Cruz, quien formó parte de la Fania All Stars por un tiempo. “Se fue hoy un gran amigo. Hasta pronto Johnny Pacheco”. Completó el mensaje con el mensaje que envió la viuda de Pacheco y su familia.

Se fué hoy un gran Amigo. Hasta pronto Johnny Pacheco. Su viuda les envia el siguiente mensaje. "Con gran dolor en mi... Posted by Bobby Cruz on Monday, February 15, 2021

Por su parte, el músico Willie Colón también expresó sus condolencias. Pacheco fue instrumental en el crecimiento profesional del trompetista, grabando un sinnúmero de discos bajo Fania Records, incluyendo varios junto a Héctor Lavoe. “Acabo de recibir noticias de la muerte del maestro Johnny Pacheco. Fuimos amigos y colegas durante más de 50 años. Él fue el responsable de armarme Héctor. era una enciclopedia de chistes e historias y un buen líder. Lo extrañaré”.

Acabo de recibir la terrible noticia de la muerte de mi amigo y maestro Johnny Pacheco. Fuimos amigos y colegas durante... Posted by Willie Colón on Monday, February 15, 2021

Por otro lado, el merenguero dominicano Johnny Ventura grabó un corto mensaje de condolencia, hablando de la importancia que tuvo Pacheco no solo en su país natal, sino en el resto de Latinoamérica. “La partida de Johnny Pachecho no solo enluta a la República Dominicana, sino al mundo. Alegre, jovial, almigo, desprendido. Con el movimiento de Fania All Star, le enseñó al mundo a pensar en la colectividad y a despojarse del egoismo que a veces se anida en los seres humanos. Hermano, descansa en paz”, expresó el ‘Caballo Mayor’ en el mensaje.

Johnny Pacheco 🙏🏾 descansa en paz. Posted by Johnny Ventura on Monday, February 15, 2021

Otro que también rindió sus respetos fue el pianista Richie Ray. “Se fué la persona más importante para el desarrollo de la Salsa a nivel mundial. Profundamente agradecidos de nuestro muy amado amigo Johnny Pacheco por habernos ayudado tanto en aquellos primeros años. Paz para su familia en el nombre de Jesús. 3 de café y 2 de azúcar”, añadió Ray, compañero musical de Bobby Cruz.

Se fué la persona más importante para el desarrollo de la Salsa a nivel mundial... 🍃 Profundamente Agradecidos de... Posted by Richie Ray on Monday, February 15, 2021

Marc Anthony también dejó su mensaje en su cuenta de Intagram, dando gracias por haberlo conocido y por su legado. “¡Maestro de maestros y mi buen amigo! ¡Descansa en paz! Siempre estuviste ahí desde el primer día. Tu sentido del humor era contagioso y estaré por siempre agradecido por tu apoyo, por la oportunidad de estar en tu presencua y por tu asombroso legado”, añadió el popular cantante.

Hace algunos años, Pacheco participó de una película junto Erika Ender. La actiz compartió en las redes sociales un vídeo con varios cortes de la película, a la vez que incluyó un emotivo mensaje. “HOY EL CIELO RECIBE A UN GRANDE... En pantalla fui tu hija. En la vida real tuve la dicha de ser tu amiga y la de tu amada Cuqui. Tu talento inmenso, fue solo un detalle ante tu eterno carisma y sentido del humor”, comentó la artista. “Tus chistes provocaban las mejores carcajadas y tu generosidad ampliaba corazones. Gracias por tu legado al mundo #JohnnyPacheco y por todos los corazones que tocaste y marcaste, incluyendo al mío”.

El Caballero de la Salsa también dejó su mensaje para el fenecido músico, recalcando su grandeza. “Hoy la Salsa y la música en general está de luto. Se despidió uno de los pioneros, genio creador y en mi caso personal una exquisita persona. Descansa en paz maestro Johnny Pacheco”, escribió Gilberto Santa Rosa en Facebook.

Hoy la Salsa y la música en general está de luto. Se despidió uno de los pioneros, genio creador y en mi caso personal una exquisita persona... Descansa en paz maestro Johnny Pacheco. Posted by Gilbertito Santa Rosa on Monday, February 15, 2021

De la misma forma, la recocida orquesta colombiana Grupo Niche quisieron unirse a los homenajes al maestro Pacheco al ‘postear’ en sus redes sociales un sentido mensaje. “Otro grande que se nos va. Hoy nos deja el maestro Johnny Pacheco, fundador de La Fania Records y quién hizo un gran aporte a la salsa y la música latina. Johnny Pacheco participó en el álbum ‘Triunfo’ del Grupo Niche, grabado en New York, en los estudios Tierra Sound, en el año 1985. Mucha fuerza para sus familiares, amigos y nuestros hermanos dominicanos”, leyó la misiva.