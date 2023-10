Familiares, amigos, colegas y seguidores llegaron esta tarde hasta la funeraria Ehret en San Juan para participar del homenaje póstumo al director de Plena Libre, Gary Nuñez y de una vez, darle un último adiós a uno de los pilares de la plena puertorriqueña.

A pesar de sentirse la pena de su partida, el ambiente que reinaba en la capilla era uno de armonía, muy cónsono con el deseo de recordarlo feliz, mientras se le rinde un merecido tributo al músico.

Los pleneros comenzaron a tocar al son de Plena Libre, momento que ocasionó diversas reacciones en los presentes, una palpable mezcla de alegría y melancolía.

“Ay, Gary yo sé que existe otra vida, y que esta no será la última despedida” entonaron los pleneros liderado por Luis Gabriel, hijo de Gary.

Músicos de Plena Libre interpretan algunas canciones durante el velatorio. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Sus hijos, Luis Gabriel y Adriana contaron a El Nuevo Día, que, entre todas las enseñanzas de vida de Gary, recordarán a su padre como el gran ser humano que fue con sus semejantes, sin necesidad de cámaras capturando el momento.

“Mi papá yo creo que nos enseñó que el acto más bonito es la solidaridad y la empatía con el prójimo. Recuerdo que cuando vino el huracán George, nos montamos en una guagua con Olga Tañón, Plena Libre, creo que estaba Fiel a la Vega, y nos fuimos rumbo a Utuado y Arecibo a ver lo que había pasado… a llevar ayuda, y también alegría a través de la música”, contó emocionado el también músico, y quien ahora se encargará de continuar con la música de Plena Libre.

Luis Gabriel, hijo de Gary Nuñez recordó la empatía y solidaridad de su padre con el prójmo. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

“Y ese era él. Lo hacía cuando había cámaras y cuando no y ahí era más bonito. Eso es una de las cosas que me llevo de él, ese sentido de ser solidario y asumir luchas de los otros como tuyas. Eso me marcó y estaré por siempre agradecido”, añadió Luis Gabriel.

Por su parte, Adriana reveló que en medio del dolor que atraviesan como familia “una de las cosas más lindas que ha salido de todo esto, ante la tristeza por la pérdida que estamos sufriendo, es ver todas las anécdotas de gente que no conocíamos que tuvieron encuentros con nuestro papá a lo largo de la vida y de cosas que él hizo en silencio, como lo hacía él. Muchas vidas que el tocó y ver verdaderamente que sus palabras las ponía en acción, aun cuando nadie lo veía”.

Asimismo, agradecieron el amor que se les enseñó por la cultura y música puertorriqueña. “El era un patriota orgulloso y perdemos un gran patriota con su partida, pero definitivamente a través de la obra de Plena Libre y lo que continua mi hermano con ese legado, esperamos poder hacerlo sentir orgulloso y continuar esa visión y amor por el prójimo y nuestra patria”.

Ahora, las cenizas del propulsor de la música puertorriqueña descanzan en el interior de una urna con la forma de un pandero, haciendo honor al ritmo y gran amor de Gary, la plena.

“Que suenen los panderos, que viva la música y que viva Gary Núñez”, concluyó diciendo su hijo.

A la ceremonia llegaron figuras del ambiente como Silverio Pérez. Gilberto Santa Rosa, Aníbal Acevedo Vilá, Sunshine Logroño, entre otros.

El cantante Pole Ortiz junto a Gilberto Santa Rosa, dos artistas que llegaron a rendir tributo Gary Nuñez. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Gary Núñez falleció el pasado 14 de octubre a los 71 años tras complicaciones con el cáncer de páncreas que padecía, uno de los más agresivos y mortíferos.

La noticia de su avanzada enfermedad tomó por sorpresa al mundo del espectáculo puertorriqueño, cuando el pasado 9 de octubre, el productor musical y bajista reveló a través de declaraciones escritas sobre su estado de salud.

“Queridos amigos y amigas. La vida a veces nos sorprende y nos presenta retos que nunca imaginamos enfrentaríamos. Hoy me toca a mí enfrentar un enorme reto que, por el amor que le tengo a todo el pueblo puertorriqueño y por el respaldo que he recibido de ustedes por décadas, me siento en la necesidad de compartirles”, indicó en aquel momento.

Los actos de recordación estarán abiertos al público general serán hasta las 8:00 p.m.