En el del entretenimiento se repite una y otra vez la popular frase “el show debe continuar” y así lo hizo la agrupación Plena Libre en demostración del compromiso que les fue sembrado por su líder, el productor y director musical Gary Núñez, uno de los más fervientes defensores y promotores de la plena en Puerto Rico y en el mundo.

Luego de fallecer la mañana del pasado sábado a causa de cáncer de páncreas a los 71 años, Núñez fue homenajeado por los integrantes de Plena Libre en el Festival de la Yuca, en Isabela, desde donde cumplieron con una presentación que tenían agendada y que sirvió para honrar su memoria, a la vez que cantaban y repicaban los panderos.

Plena Libre en Isabela (Xavier J. Araújo Berríos)

Plena Libre subió a la tarima en la Plaza de Recreo Manuel Corchado y Juarbe a las 9:30 de la noche, aproximadamente. Con una imagen del fenecido músico de fondo, los integrantes del grupo de plena, fundado en 1994, se unieron en un momento de reflexión antes de comenzar el repertorio. Entre los músicos también se encontraba el hijo de Núñez, LuisGa Núñez, quien llegó a manifestar “que nadie llore porque hoy se celebra la vida y el legado de un hijo de esta matria”.

Previo a dicha presentación, en la que los presentes se unieron en unos minutos de silencio en respeto al productor, bajista y director musical, LuisGa expresó su sentir a través de las redes sociales.

“Dentro de todo este dolor, realizo que mi papá tocó muchos corazones y yo estoy orgulloso de eso. Gracias por tantos mensajes y amor prometo contestarlos todos. De camino a Isabela junto a @plenalibrepr a celebrar su vida y su compromiso con la música de su país. Que nadie llore porque hoy se celebra la vida y el legado de un hijo de esta matria. #AlegriaBombaEh”, resaltó en su cuenta de Instagram, junto a la foto de su padre.

Así como se adelantó a principios de esta semana, cuando Núñez emitió un comunicado acerca de su enfermedad, Plena Libre continuará con la agenda de trabajo regular. Esta misma semana el grupo viajará a Colombia para cumplir con otra presentación.

El sábado, en un comunicado de prensa, Valerie Cox, esposa de Núñez, anunció el deceso del músico.

“Queridos amigos y amigas. Con dolor en el alma mis hijos y yo les informamos el fallecimiento de mi Gary (Núñez) esta mañana. Gary falleció en nuestro hogar rodeado por nosotros, su familia, y recibiendo todo el amor que sembró a lo largo de su vida”, comenzó Cox.

“Como él mismo les informó hace unos días, mi amado esposo padecía de cáncer pancreático, cuyo diagnóstico nos llegó hace unas semanas. Gary luchó cuanto pudo para sobrellevar la condición, y estoy segura que así lo hizo también para que nuestros hijos LuisGa, Joel y Adriana y yo nos afectáramos lo menos posible”, incluyó.

Apenas el pasado 9 de octubre, el productor musical y bajista había ofrecido unas declaraciones escritas para compartir con el pueblo puertorriqueño que padecía cáncer de páncreas.

“Queridos amigos y amigas. La vida a veces nos sorprende y nos presenta retos que nunca imaginamos enfrentaríamos. Hoy me toca a mí enfrentar un enorme reto que, por el amor que le tengo a todo el pueblo puertorriqueño y por el respaldo que he recibido de ustedes por décadas, me siento en la necesidad de compartirles”, mencionó entonces.

“Luego de una extensa lista de estudios y exámenes médicos, hace unos días fui diagnosticado con cáncer pancreático. Junto a mi esposa Valerie, mis hijos LuisGa, Adriana y Joel, y el equipo de especialistas que me atienden, estamos atendiendo la situación y echando el resto para sobrepasar este tropiezo. Hay vida”, había destacado.