Regresa Words Four Two: el grupo que rompió los esquemas

El New Wave puertorriqueño tiene nombre y apellido: Words Four Two. La agrupación naciente a mediados de la década de 1980 revolucionó la escena musical de esa época, estableció tendencias de moda y estilo y creó un movimiento en la cultura popular donde las etiquetas se segmentaban entre rockeros, cocolos y new wave.

Ese movimiento y concepto fue impulsado por un extravagante vocalista, Johnathan Dwayne, el percusionista Juan Colberg y los músicos José Vila, Eric Hernández y Armando Lansa, quienes causaron revuelo con su estilo y provocaron que el mismo fuera emulado entre miles de personas que lo mismo disfrutaban de la música de Duran Duran, Spandau Ballet y Culture Club, por mencionar algunos artistas internacionales que divagaban entre el pop y el New Wave en el mundo. No obstante, en Puerto Rico, cinco puertorriqueños se convertían en pioneros del movimiento new wave al fusionar su música con los ritmos de la salsa, danza y plena. Es por ello que muchos consideran que lo que hizo Words Four Two fue criollizar el estilo musical que ya era muy conocido en Inglaterra y Estados Unidos.

“Qué bueno que usas el término de criollo, porque eso fue lo que nosotros hicimos con el new wave de Puerto Rico. Esto fue un concepto e invención de nosotros usando las influencias de Duran Duran, Spandau Ballet y Eurythmics que tenían su estilo y nosotros le añadimos las fusiones de conga y de la música tropical con las trompetas. Más las influencias de la época Disco y creamos el concepto. Tú ibas a la discoteca Neons y veías gente que empezó a vestir con el mismo look. Fue un concepto con las influencias externas, pero Word Four Two creó el movimiento que la gente pensaba que era de afuera y la verdad es que todo salió de Puerto Rico. Después se establece el new wave como un movimiento y antes estaban los cocolos y los rockeros, luego se dividió en cocolos, rockeros y new wave”, aseguró Dawnye, acompañado de su cómplice musical Juan Colberg, quienes se volvieron a unir el año pasado para lanzar el sencillo musical “El Sol”.

Durante los siete años que la agrupación estuvo activa en la escena musical, las desaparecidas tiendas Tráfico y Taxi en el área metropolitana, comenzaron a llenarse de personas en busca de ropa negra, blanca, camisas turtleneck, boleros, broches y botas militares, entre otros accesorios, popularizados en la llamada era del new wave. El programa “Party Time” de Wapa Televisión conducido por los hermanos Alfredo y Grace Marie Herger, - que se emitía de lunes a viernes a las 4:00 p.m.- fue la plataforma de visibilidad y exposición para Words Four Two y otros grupos emergentes en el new wave. De igual forma, las discotecas del país adoptaban el new wave como un género fuerte para bailar y disfrutar.

Jonathan Dwayne y el grupo Words Four Two. (Suministrada)

Fue con el álbum debut, “Masquarada”, que el grupo comenzó a recibir críticas favorables y comenzaron a ganar fanáticos en y fuera de la isla. Popularizaron los éxitos como “Something in the Air”, “Society, Killed by Who” y “No Name” y con ello llenaron pistas de baile en la isla y el exterior.

El segundo álbum del grupo fue “Innerview” y el tercero fue “Déjà vu” que incluyó temas en español. Words Four Two se convirtió en el primer y único acto musical puertorriqueño en presentarse y llegar a la ronda final del programa televisado Star Search, competencia similar a American Idol.

No encajaban en ninguna parte

Mientras la agrupación ganaba adeptos otros rechazaban al grupo por lo extravagante de su estilo, que en aquel tiempo rompía esquemas en una sociedad mucho más conservadora que en el presente.

El cantante y compositor Dawyne, fue el más atrevido al usar faldas en el escenario 30 años antes que Bad Bunny y otros exponentes urbanos, pintarse el pelo de rubio y las uñas de negro.

“Antes de existir la palabra metrosexual yo fui el que mostré el simbolismo de las faldas sobre los pantalones. Las botas militares y la turtlenecks en pleno verano. Fui la punta de lanza y el enfoque de muchos. Ver a gente en el público que se mofaban de uno y luego empezamos a verlos vistiendo como uno y bailando fue como un wow. Eso vale más que el dinero. Nació esa tercera tendencia y la verdad es que explotó de forma orgánica porque hasta los soldados boricuas se llevaban los discos a las bases militares”, recordó el vocalista.

“Yo aprendí el look y en ese tiempo se empezaba a feminizar la imagen del hombre. Empecé a ver revistas de otros partes del mundo con caballeros con falda y dije ‘por ahí voy’. En televisión la primera vez que me puse una falda fue para el programa ‘Super sábados’. Igual te digo que en un principio no encajábamos en ninguna parte. En mi caso vivía el rechazo y la burla, porque juzgaban por la apariencia, pelo pintado, faldas y decían de ¿dónde salió este? Los homosexuales me rechazaban, me decían la loquita... los heterosexuales me rechazaban también”, añadió el vocalista.

De regreso a los escenarios

Tras grabar el año pasado el tema “El Sol”, inspirado en la situación que enfrentó Colberg al ser diagnosticado con un cáncer en las cuerdas vocales provocado por el Virus del Papiloma Humano (VPH) que por suerte pudo atacar temprano y recibir tratamiento en Estados Unidos y Puerto Rico, los dos amigos y músicos volverán a revivir el grupo Words Four Two.

Colberg, quien ya está bien de salud, explicó que el espectáculo del 22 de junio en el Coca-Cola Music Hall no será únicamente un concierto. Se dividirá en dos actos con un formato similar al teatro. De hecho, Dwanye lo nombra “Teatre” ya que tendrá actuaciones, música, momentos para reír y llorar.

“Esto no será nostalgia nada más. Queremos revivir es época completa Con nuestra música, con actuaciones y con elementos de la época. La gente va a llorar, va reír. Hoy estamos nosotros dos, pero queremos que otros músicos que estuvieron en el grupo se unan y ya comenzamos a llamarlos. Estamos en conversaciones”, indicó Colberg.

Dawyne, añadió que luego de grabar el sencillo “El Sol”, que aplica a cualquier situación de la vida en que se requiere la esperanza para enfrentar los retos, el objetivo es grabar otros sencillos que puedan estrenar en el espectáculo del Coca-Cola Music Hall.

“Queremos traer nueva música y nuestra vibra positiva. Pienso que hace falta y creemos que aunque muchos pueden pensar que esto es del pasado, no lo es. Estamos vigentes para los que nos conocieron y para los que nos pueden conocer”, sostuvo Dawyne, quien una vez se rompió el grupo se insertó a proyectos actorales hasta que se retiró por completo del mundo artístico para cuidar a tiempo completo a su hermano con problemas de salud mental y su tía con demencia.