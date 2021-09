El puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, salió en la noche de hoy, miércoles, en defensa de los nominados por Academia Latina de Grabación para la vigésima segunda entrega anual de los premios Latin Grammy.

El video publicado en su cuenta de Instagram fue una contestación directa al cantante colombiano J Balvin, quien había instado ayer, martes, a los intérpretes del género urbano a no asistir a la ceremonia porque, a su entender, los artistas de reguetón no estaban siendo valorados por la Academia.

José Álvaro Osorio Balvín, nombre de pila del artista, sí está nominado en la categoría Canción del Año por el tema “Agua” junto a Tainy para la entrega que se llevará a cabo el 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

“Para entender porque estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo, de qué género estamos hablando? Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cab%$#: C. Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabón, Yotuel, Beatriz Luengo, Myke Towers”, enumeró el boricua.

J Balvin utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad y llamar al boicot. El intérprete recibió mensajes de apoyo de parte de algunos de sus seguidores.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, opinó el colombiano.

Compara su música con un carrito de hot dogs

Residente fue más allá y comparó la música de J Balvin con un carrito de hot dogs que se molesta porque no se puede ganar una estrella Michelín, reconocimiento a establecimientos que cuentan con una buena cocina.

“Y no me malinterpretes, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dogs a que mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante. Y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante”, manifestó el exponente urbano.

Por otro lado, el boricua le recordó que este año la Academia Latina de la Grabación reconocerá al músico panameño Rubén Blades como la “Persona del Año 2021″.

“¿Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades? Un tipo que marcó la historia de la música Latinoamericana. Un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, apuntó.

Los artistas más nominados de esta 22 edición de los Latin Grammy son Camilo, con diez candidaturas, y Juan Luis Guerra, con seis. Por detrás se sitúa C. Tangana, con cinco nominaciones, mientras que con cuatro menciones hay un gran conjunto de artistas formado por Pablo Alborán, Paula Arenas, Bad Bunny, Bizarrap, Diamante Eléctrico, Mon Laferte, Ricardo Montaner, Nathy Peluso y Tainy.